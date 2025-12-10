Alerta por vientos intensos en Cipolletti: se esperan fuertes ráfagas los próximos días
El pronóstico anuncia jornadas ventosas en toda la provincia, con ráfagas que se intensificarán entre la tarde y la noche.
Cipolletti atraviesa un período de vientos intensos que se extenderá durante varios días, con variaciones en su fuerza de acuerdo al horario. El fenómeno impactará en todo el territorio provincial. Valles, meseta, cordillera y costa, tendrán picos de mayor actividad hacia el final de cada jornada.
El viento comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir del miércoles, con circulación del sudoeste. Durante la tarde se prevén ráfagas de entre 40 y 43 km/h, que se incrementarán por la noche hasta alcanzar valores de 50 a 55 km/h.
Te puede interesar...
Para el jueves se espera un incremento sostenido de la intensidad. Por la mañana, los vientos se mantendrán en rangos de 29 a 52 km/h, mientras que por la tarde las ráfagas superarán los 50 km/h. El período más intenso será durante la noche, con registros previstos de entre 60 y 65 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 33°C, con cielo despejado.
Jornadas más ventosas y descenso de temperatura
El viernes se perfila como una de las jornadas más ventosas del período. Tanto durante la mañana como por la tarde se estiman ráfagas cercanas a los 48–64 km/h, mientras que por la noche podrían llegar a los 53–61 km/h. La temperatura máxima descenderá levemente, ubicándose en torno a los 29°C.
Durante el fin de semana, las condiciones ventosas se mantendrán. Para el sábado, se anticipan vientos constantes de entre 45 y 51 km/h, con ráfagas de hasta 62 km/h durante el día y 58 km/h por la noche. La temperatura continuará en descenso, con una mínima prevista de 7°C y una máxima de 27°C.
Para el domingo se espera la continuidad del fenómeno, con vientos constantes próximos a los 43 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. La jornada se presentará inestable y la temperatura máxima descenderá hasta los 23°C.
Leé más
Rodrigo Buteler y sus dos años de gestión: el balance, lo que viene y ¿la reelección?
Nueva invasión de murciélagos: se instalaron en edificios del barrio Bogotá
Cuestión de fe: Así son los bautismos en el Río Negro que movilizan al Alto Valle
-
TAGS
- vientos
- ráfagas
- pronóstico
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario