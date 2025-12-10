Alerta por vientos intensos en Cipolletti: se esperan fuertes ráfagas los próximos días

El pronóstico anuncia jornadas ventosas en toda la provincia, con ráfagas que se intensificarán entre la tarde y la noche.

Cipolletti atraviesa un período de vientos intensos que se extenderá durante varios días , con variaciones en su fuerza de acuerdo al horario. El fenómeno impactará en todo el territorio provincial. Valles, meseta, cordillera y costa, tendrán picos de mayor actividad hacia el final de cada jornada.

El viento comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir del miércoles, con circulación del sudoeste. Durante la tarde se prevén ráfagas de entre 40 y 43 km/h, que se incrementarán por la noche hasta alcanzar valores de 50 a 55 km/h.

Para el jueves se espera un incremento sostenido de la intensidad. Por la mañana , los vientos se mantendrán en rangos de 29 a 52 km/h, mientras que por la tarde las ráfagas superarán los 50 km/h. El período más intenso será durante la noche , con registros previstos de entre 60 y 65 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 33°C, con cielo despejado.

AIC clima viento

Jornadas más ventosas y descenso de temperatura

El viernes se perfila como una de las jornadas más ventosas del período. Tanto durante la mañana como por la tarde se estiman ráfagas cercanas a los 48–64 km/h, mientras que por la noche podrían llegar a los 53–61 km/h. La temperatura máxima descenderá levemente, ubicándose en torno a los 29°C.

Durante el fin de semana, las condiciones ventosas se mantendrán. Para el sábado, se anticipan vientos constantes de entre 45 y 51 km/h, con ráfagas de hasta 62 km/h durante el día y 58 km/h por la noche. La temperatura continuará en descenso, con una mínima prevista de 7°C y una máxima de 27°C.

AIC clima vientoo

Para el domingo se espera la continuidad del fenómeno, con vientos constantes próximos a los 43 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. La jornada se presentará inestable y la temperatura máxima descenderá hasta los 23°C.