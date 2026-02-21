Drama en Cipolletti: Murió un hombre tras descompensarse en un partido de fútbol

Fue este sábado en un conocido predio de la zona. La víctima había sido invitada a formar parte de un equipo que se prepara para el inicio de un torneo de veteranos.

Otra vez el drama en una cancha de fútbol de Cipolletti . Un hombre murió este sábado tras desmayarse en medio del campo de juego de un predio de la zona, mientras el equipo al que había sido invitado a jugar ocasionalmente disputaba un amistoso de cara al inicio del torneo oficial de veteranos.

Según se supo, el jugador de alrededor de 60 años se descompuso en el complejo Duronia , algunos compañeros intentaron practicarle RCP pero resultó en vano. En medio de la desesperación, un grupo de allegados lo subió a una camioneta para trasladarlo al hospital local donde lamentablemente falleció.

A raíz del trágico suceso, desde Duronia se dispuso con buen criterio suspender el resto de las actividades previstas para este sábado y también los cotejos preparatorios del próximo fin de semana.

“Acá se paró todo el fútbol hoy, a partir de las 17 se suspendieron los partidos. Para el próximo fin de semana también se dan por finalizado los encuentros amistosos”, advirtió Lautaro, empleado del Complejo cipoleño ubicado en Avenida Circunvalación.

Según confió el encargado de la recepción del establecimiento deportivo, la víctima, que había sido invitado este sábado por el equipo Los Nativos, "cayó de rodillas en la mitad de la cancha, como que convulsionó de repente; quedó tirado, le dieron asistencia y se lo llevaron al Hospital. Luego nos comunicaron que lamentablemente falleció".

image

Seguidamente, comentó que los compañeros del fallecido "se estaban preparando para el torneo que se juega acá mismo en Duronia, desde Marzo, por la Liga de Veteranos. Pero a él la primera vez que lo veíamos, parece que era nuevo y aceptó jugar este encuentro de verano. La gente que me vino a avisar tampoco lo conocía".

Por lo que pudo averiguar este medio, se trataría de una persona oriunda de Buenos Aires que se encontraría por cuestiones laborales en la zona, más precisamente en Centenario, y en este contexto habría sido invitado a participar del "picadito".

Muy afligido, Lautaro comentó que "pasamos otros sustos pero que se muera un jugador, acá, la primera vez".

Consultado sobre las medidas de seguridad y prevención explicó que "al ser un amistoso no hay ambulancias, es el riesgo que siempre le manifestamos a los muchachos que existe en esta cancha y en todos lados".