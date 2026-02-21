El cine al aire libre que enamora a los barrios de Cipolletti

Gran respuesta de los vecinos este viernes en el Distrito Vecinal . Otros sectores de la ciudad esperan el ciclo Cine Bajo las Estrellas , impulsado por la Muni.

Los vecinos podrán asistir al Ciclo de Cine bajo las Estrellas con reposeras, mantas y sillas plegables para una experiencia cinéfila más cómoda.

Con reposeras y el mate, gente de todas las edades y una noche que acompañó. La propuesta de cine al aire libre, del Verano Cultural , en el Distrito Vecinal de Cipolletti tuvo un gran suceso este viernes y los vecinos se fueron más que conformes con una noche pensada para disfrutar en familia. Y la iniciativa del Ciclo de cine Bajos Las Estrellas promete continuar en los puntos más populares de la ciudad.

Esta vez, el lugar de encuentro fue Domingo Savio y Las Jarillas donde el plato fuerte consistió en la película "Volver al futuro" , el clásico dirigido por Robert Zemeckis. Antes se proyectaron cortos, un detalle que sumó mucho a la experiencia y fue muy valorado.

La película principal narra la historia de Marty McFly, un adolescente que viaja accidentalmente al pasado y debe intervenir en la historia de sus padres para asegurar su propia existencia. Se trata de una propuesta que combina ciencia ficción, humor y aventura, ideal para compartir en comunidad. Por ello todos se marcharon contentos.

ciclo de cine

Los vecinos destacaron la calidad de la imagen. Hubo, incluso, aplausos y sonrisas entre los presentes. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Cipolletti, volvió a demostrar que llevar cultura a los barrios puede transformar una noche común en un momento especial para compartir.

Los detalles del Verano Cultural

Desde este viernes y hasta el domingo 22 de febrero, Cipolletti se vivirá un nuevo capítulo del Verano Cultural 2026, con una agenda cargada de actividades gratuitas que se distribuirán en distintos puntos de la ciudad. Cine, música en vivo, ferias, espectáculos y propuestas recreativas forman parte de una programación pensada para todas las edades, con fuerte presencia de artistas locales y espacios de encuentro entre los vecinos.

El Parque Norte a la vez ayer fue escenario de una grilla musical variada. La jornada comenzó con la murga “La bufona”, seguida por la banda Ñukemapu, “Folclore de norte a sur”, Rayún y el cierre estuvo a cargo del solista Guille Quiroz.

agenda verano cultural cipolletti El Verano Cultural en Cipolletti retoma este miércoles con una agenda para toda la familia. Gentileza

El espacio contó con la presencia de la Feria de la Economía Social, donde emprendedores locales ofrecieron productos artesanales. Además, hubo actividades recreativas para todas las edades, como juegos de mesa, kermesse, inflables, propuestas de arte, ajedrez y espacios de lectura.

Cómo sigue el finde

Este sábado 21, la música continuará como protagonista, esta vez con una jornada dedicada al rock en el Paseo Costero de la Isla Jordán. Desde las 19.30, subirán al escenario distintas bandas que representan diversos estilos dentro del género.

La grilla incluye a Alma de Diamante, banda tributo de Luis Alberto Spinetta, seguida por Carne de Rey a las 20.30 con su propuesta metalera. A las 21.30 será el turno de Euforia 61 con hard rock, mientras que el cierre llegará a las 22.30 con Dorsal y su rock alternativo.

ECP ISLA JORDAN (12) Estefania Petrella

Como cada fin de semana, el evento estará acompañado por foodtrucks que ofrecerán una amplia variedad gastronómica, consolidando el paseo como uno de los principales puntos de encuentro del verano cipoleño.

Domingo con peatonal cultural y espectáculos

El domingo 22, la actividad se trasladará al centro de la ciudad con la peatonal cultural, que se desarrollará sobre calle Roca entre Belgrano y Miguel Muñoz, de 19 a 23.30.

El evento contará con tres escenarios. En Plaza San Martín, se presentarán Casita Session a las 19.30, Amulen a las 20.30 y la Banda Municipal a las 21.30. En paralelo, el escenario infantil ofrecerá espectáculos como “A la chuña”, con teatro de improvisación, y “Los entretenedores”, una propuesta de circo.

Además, habrá un espacio dedicado a la música electrónica con DJ Alexis, quien animará el atardecer en el sector comprendido entre Villegas y España.

Al igual que en otras jornadas, la peatonal incluirá actividades recreativas, juegos, inflables y propuestas artísticas pensadas para chicos y grandes, fortaleciendo el carácter inclusivo de la programación.