Sigue el calor en Cipolletti: ¿Qué pasará con el viento el fin de semana?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un período de tiempo bueno, soleado y cálido con un progresivo ascenso de la temperatura en toda la región. El viento del noreste estará presente.

El pronóstico del tiempo anunció temperaturas cálidas para este viernes 20 de febrero.

Este viernes 20 de febrero será un día caluroso con cielos despejados y la presencia de vientos moderados durante la mayor parte del día en Cipolletti . La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció que la jornada comenzará templada y evolucionará hacia un escenario caluroso durante la tarde. Se espera un cielo despejado con intervalos nubosos hacia el mediodía. El viento del noreste estará presente durante todo el día.

Durante las primeras horas, el tiempo será estable y cálido . A las 8 la temperatura rondará los 20°C con cielo despejado y viento leve del este. Hacia las 9 el termómetro subirá a 23°C, con una sensación térmica de 25°C. El sol dominará el cielo en el arranque de la jornada.

A media mañana el ascenso térmico será más notorio. A las 10 se anticipan 26°C con cielo soleado y vientos moderados del este con ráfagas que llegarán a los 15 km/h. Para las 11 el registro llegará a 28°C con intervalos de nubes. El viento rotará al noreste con intensidad leve a moderada.

Al mediodía se alcanzarán los 30°C con cielo mayormente despejado. La sensación térmica rondará los 29°C y el ambiente se tornará más seco. El viento del noreste comenzará a intensificarse gradualmente. Se espera una transición que sumará temperatura en una tarde calurosa.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG La isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar de la naturaleza. Antonio Spagnuolo

El momento más caluroso del día

El momento más cálido del día llegará pasado el mediodía, a las 14 cuando la temperatura máxima alcance los 33°C. La sensación térmica será cercana a los 31°C y las ráfagas del noreste podrían llegar hasta los 38 km/h.

Cerca de las 17 horas, el calor seguirá presente con 32°C y cielo parcialmente nublado. El viento continuará activo con ráfagas cercanas a los 37 km/h. Estas condiciones podrían generar movimiento de tierra en lugares abiertos.

food trucks Isla Jordan El Verano Cultural ofrece espectáculos en la zona de food trucks en la Isla Jordán.

Durante la noche la temperatura comenzará a descender lentamente. A las 20 se anticipan 30°C con nubosidad variable. Para las 23 el registro bajará a 26°C con viento noreste más leve. La jornada cerrará con una temperatura cálida e ideal para las salidas nocturnas en la antesala del fin de semana.

¿Cómo seguirá el tiempo el sábado?

La madrugada comenzará con cielo parcialmente cubierto y temperaturas templadas. A las 14, el termómetro rondará los 24°C y viento del norte con ráfagas de entre 11 y 20 km/h. Hacia las 17, la temperatura descenderá a 21°C, manteniendo una nubosidad variable y brisas del norte más suaves.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

Durante la mañana, el cielo seguirá parcialmente nuboso y la temperatura se mantendrá en 21°C cerca de las 8. Cerca del mediodía, el calor empezará a sentirse: a las 11 se anticipan 27°C con viento del este de hasta 20 km/h.

Por la tarde llegará el momento más caluroso del día con temperaturas máximas cercanas a 30°C entre las 14 y las 17, bajo un cielo con nubes y claros y viento noreste intenso. Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente con 29°C a las 20 y 26°C a las 23, con cielo cubierto y viento norte persistente.