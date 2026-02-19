Calor ideal en Cipolletti: así estará el tiempo para este jueves

Sol pleno, calor en ascenso y un giro inesperado hacia el fin de semana. Esta jornada se presenta ideal para disfrutar al aire libre, pero el pronóstico anticipa cambios que podrían alterar los planes.

El calor continuará en Cipolletti y el Alto Valle.

El jueves llega con condiciones perfectas para disfrutar al aire libre. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , el cielo estará completamente despejado, con temperaturas agradables y viento leve marcan el inicio de un tramo de días que irá cambiando hacia el fin de semana.

La jornada se presenta con sol pleno durante todo el día y una máxima que alcanzará los 32°C , ideal para quienes disfrutan del calor sin extremos sofocantes.

Por la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá hasta los 13°C , ofreciendo un cierre fresco y agradable.

El viento será leve, con velocidades entre 10 y 15 km/h, sin ráfagas significativas. Por lo que será un día perfecto para actividades al aire libre, caminatas o reuniones al atardecer.

Viernes con más nubes y tiempo inestable

El viernes marcará un cambio en el panorama. Durante el día el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura subirá hasta los 34°C, aumentando la sensación térmica.

Por la noche se espera tiempo inestable, con probabilidad de lluvias aisladas. Mientras que el viento ganará intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h.

Para este viernes, si tenés planes al aire libre para el viernes por la noche, conviene estar atento a posibles precipitaciones.

Sábado caluroso y ventoso

El sábado vuelve el sol con una máxima que llegará a los 35°C, siendo el día más caluroso del período. Sin embargo, hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y el viento se intensificará notablemente, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h.

Atención a quienes realicen actividades al aire libre o viajen: el viento será protagonista.

Panorama general: calor en aumento y cambios hacia el fin de semana

Jueves estable y soleado

Viernes más nublado e inestable

Sábado más caluroso y ventoso

El tramo final de la semana combina sol, aumento de temperatura y algo de inestabilidad, una mezcla típica de esta época del año.