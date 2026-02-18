¿Baja la temperatura en Cipolletti? Cómo estará el tiempo en el regreso a la rutina

Para este miércoles se espera un descenso de la temperatura con el cielo nublado en gran parte del día. Durante la tarde habría mayor presencia de vientos.

Este miércoles las temperaturas descenderán en Cipolletti y se esperan vientos para la tarde.

El tiempo para la vuelta a la rutina tendrá algunos cambios luego de lo que fue el fin de semana largo de Carnaval. Cipolletti atravesará en los próximos días un combo meteorológico que va desde cielos cubiertos hasta sol radiante, con calor intenso y hasta algunas tormentas en el horizonte. Te contamos qué esperar y cuándo conviene tener el paraguas (o el ventilador) a mano.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que para este miércoles , las nubes serán protagonistas y se espera una noche fresca. Luego de lo que fue el comienzo de la semana con temperaturas por encima de los 30°C, esta jornada arranca con cielo cubierto y una máxima de 28°C , ideal para quienes prefieren temperaturas moderadas y sin sol directo.

Mientras que el viento soplará desde el sudoeste (SO) a 25 km/h , aportando algo de movimiento al ambiente.

Pero atención a la noche: el cielo se despejar en gran parte y la temperatura caería hasta los 10°C. El contraste será marcado, así que si salís temprano o volvés tarde… mejor llevar abrigo. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 37 km/h.

Cómo estará el tiempo para los próximos días en Cipolletti

El jueves el sol vuelve a tomar el control. Se espera una jornada de sol radiante con una máxima que trepará hasta los 32°C.

El viento rotará al noreste (NE) y será más leve durante el día (15 km/h), aunque por la noche podrían registrarse ráfagas intensas de hasta 41 km/h.

Mientras que la mínima será de 13°C, con cielo parcialmente nublado por la noche. Por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, pero con hidratación a mano.

Ya en el cierre de la semana, el viernes mantendrá la temperatura alta con 32°C de máxima. Sin embargo, aparece un nuevo protagonista: posibles tormentas durante el día.

El viento continuará del noreste, entre 19 y 21 km/h, y por la noche rotará al oeste (O), con cielo mayormente despejado y una mínima de 12°C.

Día para estar atentos al radar y no confiarse si el cielo se oscurece.

Lo que deja el pronóstico

Calor intenso jueves y viernes.

Noches frescas y con ráfagas fuertes.

Probabilidad de tormentas el viernes.

Amplitud térmica marcada: diferencias de hasta 20°C entre el día y la noche.

Si estabas planificando actividades, ahora sabés cuándo aprovechar el sol, cuándo buscar sombra y cuándo no olvidar el paraguas.