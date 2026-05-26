Conmoción en la zona sur: familiares confirmaron que los restos son de Ana Lía Corte

El hallazgo ocurrió en un barranco de Bariloche y activó un amplio operativo policial y judicial en plena noche. Familiares confirmaron la trágica información.

El descubrimiento ocurrió este martes y generó un inmediato despliegue policial en el sector. Foto: Archivo.

La zona sur de San Carlos de Bariloche vive horas de fuerte conmoción tras el hallazgo de restos humanos cerca del cruce de Onelli y Arrayanes .

El descubrimiento ocurrió este martes y generó un inmediato despliegue policial en el sector del barranco donde finaliza calle Arrayanes , en la zona de la Barda.

Vecinos del lugar observaron durante toda la tarde y noche el intenso movimiento de patrulleros, peritos y rescatistas, mientras crecía la incertidumbre sobre el origen de los restos encontrados.

Familiares confirmaron que se trata de Ana Lía Corte

La fiscal Betiana Cendón confirmó que se trabajó para determinar si el hallazgo tiene relación con la búsqueda de Ana Lía Corte, desaparecida desde el pasado 8 de mayo.

Horas más tarde, familiares y amigos confirmaron que los restos humanos encontrados durante la jornada en un sector cercano al Cementerio Municipal de Bariloche corresponden a la mujer que era intensamente buscada. La representante del Ministerio Público Fiscal confirmó que familiares y allegados fueron convocados al lugar luego del hallazgo.

ANALIAAA Los equipos del Splif realizaron rastrillajes en los sectores aledaños a la vivienda de la mujer, y la costa de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, sin obtener resultados positivos.

Según explicó, el operativo comenzó tras el llamado de vecinos y actualmente se realizan peritajes y tareas de recolección de evidencia.

En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Además, Bomberos colaboran con la iluminación del sector para continuar con los rastrillajes durante la noche.

Qué informó oficialmente la Fiscalía

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Bariloche confirmó que los restos hallados serán trasladados a la morgue del hospital zonal para ser analizados por el Cuerpo Médico Forense.

A partir de ahora, la investigación cambiará su rumbo para intentar esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar cómo llegaron los restos al lugar donde finalmente fueron encontrados.