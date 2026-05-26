Empresa canadiense confía en hallar inédita mina de oro y plata en la región y está lista para perforar

Son 23 kilómetros que ya fueron delimitados para la misión. Los análisis de laboratorio serán determinantes para decidir si concretan la inversión millonaria .

La empresa canadiense de mediano tamaño Golden Goose Resources ha dado un paso concreto y crucial para determinar si un extenso territorio ubicado en el centro de la provincia de Río Negro , cerca de Los Menucos, posee el potencial suficiente para convertirse en una mina comercial y espera los resultados de análisis de laboratorio para comenar a perforar en busa de Oro y Plata .

El foco de atención está puesto sobre Gran Esperanza , un área de exploración que abarca 44.400 hectáreas (una superficie comparable a la de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores).

El proyecto cuenta con una ventaja logística clave: se encuentra a tan solo dos kilómetros de la ruta pavimentada , un factor que abarata significativamente los costos operativos de cualquier trabajo futuro. Durante las últimas semanas, el equipo de geólogos de la compañía caminó el terreno y logró mapear un total de 23 kilómetros de venas de roca susceptibles de contener oro y plata.

Para entender la magnitud del hallazgo sin tecnicismos, estas estructuras funcionan como las venas del cuerpo humano; la diferencia radica en que, hace millones de años, por allí circuló agua caliente cargada de minerales. Al enfriarse el líquido, el oro y la plata quedaron atrapados en la roca. La tarea actual de los expertos consiste en localizar estas venas, medirlas y descifrar el volumen de metal oculto en su interior.

Buscan Oro en Los Menucos La reunión de la empresa canadiense con la intendenta de Los Menucos.

Como parte de esta campaña, los operarios cortaron 265 canales -pequeñas zanjas transversales en las estructuras de roca- de los cuales extrajeron 341 muestras que ya fueron enviadas a laboratorio. Aunque las expectativas son altas, la prudencia manda en el sector: hasta que no se reciban los resultados de los análisis, no se puede asegurar con certeza la cantidad de oro existente ni la rentabilidad económica del depósito.

Al ponerse en marcha este programa el pasado 2 de marzo de 2026, el director ejecutivo de la firma, Dustin Nanos, detalló mediante un comunicado de prensa el alcance de las tareas: "Este programa sistemático está diseñado para generar datos geológicos y geoquímicos críticos que mejorarán nuestra comprensión de la escala y la continuidad de la mineralización en la propiedad. Nuestro objetivo es avanzar metódicamente en el proyecto y establecer una base técnica sólida para programas adicionales, incluida la perforación diamantina".

Antecedentes cercanos

El verdadero atractivo de Gran Esperanza no solo radica en sus propias dimensiones, sino en el comportamiento de su "vecindario" minero. La zona se ha consolidado como un polo de alto interés para los inversores debido a la presencia de gigantes de la industria.Justo al lado del predio de Golden Goose, la compañía Southern Copper -una de las corporaciones mineras más grandes del planeta- ya se encuentra ejecutando tareas de perforación en otro proyecto aurífero.

A esto se le suma la cercanía de Calcatreu, un yacimiento de oro y plata que inició sus operaciones en agosto del año pasado y avanza a paso firme hacia su primera etapa de producción.

En la jerga minera, la instalación de grandes jugadores en una misma región funciona como un aval de que la geología local es prometedora. Bajo este escenario, las empresas catalogadas como junior (compañías más pequeñas o medianas, como Golden Goose) apuestan con mayor respaldo técnico y financiero al éxito de sus campañas.

Qué viene despuésEl futuro inmediato de Gran Esperanza depende exclusivamente de los laboratorios. Si los análisis químicos de las 341 muestras de roca arrojan valores positivos, el siguiente paso de la minera canadiense será el anuncio formal de un programa de perforación.

Esta fase subsiguiente requerirá el ingreso de maquinaria pesada diseñada para bajar taladros al subsuelo. Mediante la extracción de "testigos" (cilindros de roca), la empresa podrá medir con exactitud milimétrica qué minerales hay en las profundidades de Los Menucos y a qué distancia de la superficie se ubican.