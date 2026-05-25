Anunciaron millonarias obras de gas para Allen y el financiamiento del nuevo Polideportivo

En el festejo del aniversario , el Gobierno Provincial confirmó el llamado a licitación para ampliar el servicio básico en los barrios Bagliani y Guerrico. Además, avanzan los proyectos de infraestructura escolar y de salud.

En las celebraciones correspondientes al 116° aniversario de Allen , el Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 25 de junio se conocerán de forma oficial las ofertas para ampliar la red de gas en el barrio Bagliani y en la comunidad de Guerrico . Se trata de dos obras de infraestructura básica estructuradas para modificar la realidad cotidiana de cientos de familias, propiciar movimiento económico interno y fomentar la generación de nuevos puestos de empleo en la región.

Consideradas en su conjunto, las nuevas redes de gas implican una inversión del Estado provincial que supera los $378 millones . Esta partida presupuestaria permitirá habilitar la capacidad formal de conexión para un total de 166 familias . Dichas intervenciones se ejecutan dentro del plan de obra pública del Gobierno Provincial.

“Allen es parte de este Río Negro en marcha. Cada obra tiene que mejorar la vida de las familias y acompañar el crecimiento de la ciudad. En este caso anunciamos obras de gas, y cuando llega el gas llegan las oportunidades”, sostuvo Weretilneck.

Detalles técnicos y presupuesto de la red de gas

El desglose financiero y técnico detalla el alcance geográfico de la inversión en las zonas designadas. En el barrio Bagliani, la obra contempla una asignación presupuestaria de $147 millones, que comprende el tendido de aproximadamente 2.065 metros de cañería para dotar de una capacidad potencial de conexión a 112 familias.

Por otro lado, en la comunidad de Guerrico, la inversión estipulada se eleva a los $231 millones. Las especificaciones de este sector incluyen la instalación de unos 2.680 metros de cañería y la realización de un cruce estratégico sobre la Ruta Nacional 22, lo que permitirá extender el suministro a otras 54 familias.

Estas nuevas etapas se acoplan a los trabajos de red de gas que ya fueron completamente finalizados en el barrio 11 de Noviembre, donde se benefició a 275 familias. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas medidas forman parte de una política concreta de ampliación de los servicios básicos en aquellos sectores donde Allen registra un crecimiento sostenido y demanda respuestas de infraestructura.

obra gas allen (1) El gobierno provincial confirmó la obra de gas para dos barrios de Allen, que festeja su aniversario 116.

Infraestructura deportiva y el nuevo Polideportivo

Dentro del paquete de compromisos asumidos para el desarrollo de la localidad, se destacó la planificación del nuevo Polideportivo Municipal, el cual se ubicará en la zona de Isla 16. Esta obra de escala urbana se prevé financiar formalmente con los fondos provenientes del bono VMOS, un recurso producto del acuerdo estratégico logrado por el gobernador Alberto Weretilneck con las empresas petroleras. En la actualidad, los equipos técnicos se encuentran finalizando la elaboración del proyecto técnico de la obra.

Inversiones y cobertura en el sistema educativo

La presencia del Estado provincial también registra indicadores en el área de educación. Durante los últimos años, la gestión priorizó la ejecución de obras edilicias esenciales, entre las que se destaca el nuevo edificio de la Escuela Laboral 3, configurado con espacios adecuados para el desarrollo de actividades áulicas y talleres de formación específica. De igual manera, se llevaron a cabo tareas de refacción integral y la construcción de nuevos núcleos sanitarios en las Escuelas Primarias 54 y 27.

Actualmente, el cronograma de infraestructura escolar mantiene obras en plena etapa de ejecución en las Escuelas 222 y 80, sumado a refacciones complementarias en la Escuela 299, orientadas a asegurar condiciones de habitabilidad estables y espacios seguros para el alumnado y el cuerpo docente.

En paralelo a las obras físicas, se mantiene un esquema de acompañamiento social y alimentario sostenido para la comunidad educativa local: actualmente, 749 estudiantes cuentan con transporte escolar; 7.635 reciben desayuno o merienda; 2.398 acceden de forma regular al servicio de almuerzo y otros 235 perciben el beneficio de un refrigerio reforzado.

Fortalecimiento en Salud, Vivienda y Producción

En lo que respecta al área sanitaria, la Provincia mantiene las líneas de fortalecimiento del Hospital “Dr. Ernesto Accame” y los correspondientes Centros de Atención Primaria. Este proceso incluye la incorporación de nuevo equipamiento médico y tecnológico, herramientas para el diagnóstico y la atención directa, vehículos destinados a emergencias y derivaciones complejas, además de planes de mantenimiento edilicio continuo y mejoras estructurales.

En el plano habitacional y de ordenamiento de tierras, el Gobierno Provincial ejecuta tareas en la entrega de escrituras y los procesos de regularización dominial, definidos como herramientas esenciales para brindar seguridad jurídica a las familias, consolidar el arraigo local y estructurar de manera ordenada el crecimiento de la planta urbana.

Por último, las obras públicas e intervenciones alcanzan de forma directa al sistema productivo que dinamiza la economía de la región. Bajo la supervisión y planificación del Departamento Provincial de Aguas (DPA), el Gobierno lleva adelante y proyecta obras en los sistemas de riego, canales y redes hídricas. Estas labores buscan optimizar la producción agropecuaria, resguardar el recurso hídrico y acompañar el desarrollo estructural de las economías regionales rionegrinas donde el agua resulta clave para producir.