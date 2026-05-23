Tensión: Vecinos buscan revocar al intendente de Allen

Más de 3 mil firmas fueron presentadas en el pedido formal que ingresó al Concejo Deliberante para solicitar la revocatoria de Marcelo Román.

La escena política en Allen sumó un nuevo capítulo de tensión institucional este viernes, luego de que una vecina formalizara ante el Concejo Deliberante un pedido de revocatoria contra el intendente Marcelo Román . La iniciativa, respaldada por más de 3.200 firmas recolectadas durante los últimos meses, abre ahora un proceso administrativo que podría derivar en una instancia inédita para la actual gestión municipal.

La presentación fue realizada durante la mañana en el edificio legislativo local por Silvina Susana Cantero , jubilada docente, quien impulsó la recolección de adhesiones de manera independiente. Según explicó, el objetivo es activar el mecanismo contemplado en la Carta Orgánica Municipal, que habilita a los ciudadanos a solicitar la revocación del mandato de autoridades electas bajo determinadas condiciones.

El escrito ingresado lleva sello oficial y cita el artículo 98 de la normativa local como fundamento legal. A partir de ahora, será el Concejo Deliberante el encargado de analizar la documentación, verificar la validez de las firmas y determinar si el pedido cumple con los requisitos formales para avanzar en el proceso.

Silvina Cantero, vecina Allen Silvina Susana Cantero, impulsora de la iniciativa vecinal.

Cuestionamientos a la gestión

En la nota presentada, Cantero argumenta que la actual administración municipal “evidencia negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos”, además de advertir un “abandono” en distintas áreas sensibles para la vida cotidiana de los vecinos.

Entre los principales reclamos se mencionan que “se observa un progresivo aumento de abandono de la limpieza de calles, recolección de residuos, falta de alumbrado público y mantenimiento del mismo”, detalla el documento entregado.

Asimismo, el planteo también apunta al estado de las herramientas y recursos municipales. Según la impulsora, existe una falta de mantenimiento de “instrumentos, insumos, maquinarias y material humano propio y/o proveedores”, lo que —afirma— repercute directamente en la calidad de los servicios que se brindan en los distintos barrios del ejido urbano.

marcelo roman El intendente de Allen es investigado por presunta administración fraudulenta de los fondos públicos y peculado.

Un proceso institucional en marcha

La Carta Orgánica de Allen contempla la figura de la revocatoria como una herramienta de participación ciudadana, aunque su aplicación implica una serie de pasos administrativos y legales que deben cumplirse estrictamente. En primera instancia, el Concejo Deliberante deberá validar la autenticidad de las firmas y corroborar que se haya alcanzado el porcentaje requerido del padrón electoral.

De superar esa instancia, el proceso podría avanzar hacia una convocatoria a consulta popular, donde la ciudadanía deberá definir en las urnas la continuidad o no del jefe comunal en su cargo.

Desde el entorno legislativo no se brindaron aún precisiones sobre los plazos que demandará el análisis de la presentación, aunque se anticipa que se trata de un procedimiento que requerirá revisión exhaustiva de la documentación.

paro allen Durante 2025, se registró una alarmante crisis institucional del Municipio de Allen.

Contexto judicial y político

El pedido de revocatoria se da en un contexto complejo para el intendente Marcelo Román, quien además enfrenta una causa judicial. Está imputado en un proceso penal por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para el próximo 8 de junio, lo que agrega un componente de presión adicional sobre la gestión municipal.

En ese marco, la presentación de la vecina introduce un nuevo frente de conflicto que podría tener impacto tanto en el plano institucional como en el escenario político local.

Una iniciativa sin respaldo partidario

Cantero subrayó que el petitorio fue impulsado a título personal y sin acompañamiento de espacios políticos o agrupaciones. “Esta presentación es personal, no es ni ha sido patrocinada ni encomendada por ninguna agrupación civil, política y/o religiosa”, aclaró.

La vecina destacó además que las firmas fueron recolectadas en distintos sectores de la ciudad, lo que —según sostuvo— refleja un malestar extendido entre los habitantes de Allen respecto al funcionamiento de los servicios públicos.