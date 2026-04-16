Avanza la causa en Allen: imputarán al intendente y a su mano derecha

En la audiencia clave, ambos escucharán la acusación de las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti. Investigan al jefe comunal por presunto peculado y a su colaborador por delitos vinculados a la función pública.

La formulación de cargos contra el intendente Marcelo Román será el 27 de abril. Foto: Archivo.

La causa que sacude al escenario político de Allen ya tiene un punto de inflexión. La Justicia ya fijó la fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el intendente Marcelo Román .

Se trata de una instancia central: será el momento en que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos , las pruebas y la calificación legal de los delitos investigados.

Raúl Marcelo Román , acusado de presunto peculado y administración fraudulenta.

Horacio Sebastián Ocampo, su ex asesor, investigado por su rol como partícipe necesario y por presunta usurpación de cargo público.

La causa, que comenzó a mediados del año pasado, entra ahora en una etapa decisiva.

Si bien no se confirmó la fecha oficial de la audiencia, se conoció que ya fue realizado el pedido a la Oficina Judicial. Se espera que en los próximos días se informe la fecha y la hora.

Qué investiga la Justicia

La investigación, encabezada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal Celeste Benatti, se originó tras una denuncia del Tribunal de Cuentas.

El foco está puesto en un posible manejo irregular de recursos estatales y un eventual perjuicio económico para la administración pública.

En el plano legal, la administración fraudulenta implica un uso desleal de bienes públicos. Mientras que el peculado refiere a la apropiación o utilización de recursos del Estado en beneficio propio o de terceros.

Un caso que sacude la política local

La audiencia del 27 no será un trámite más: definirá el rumbo del proceso judicial y podría tener fuerte impacto en la política de Allen.

Con las imputaciones en puerta, el expediente entra en su fase más sensible.