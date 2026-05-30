Conmoción y dolor por otra muerte súbita en el fútbol amateur

Ahora se trata de un muchacho de 20 años que perdió la vida tras un partido de fútbol 5. Le practicaron maniobras de RCP antes de que llegue la ambulancia.

Otra muerte súbita en la Patagonia . Ahora, un joven de 20 años perdió la vida tras sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol 5 este viernes por la noche. El dramático desenlace ocurró en General Pico, La Pampa.

Según informó InfoPico, el joven se encontraba con sus amigos jugando un partido alrededor de las 23 horas. Siempre de acuerdo a los medios locales, el muchacho sería oriundo de Parera .

El fiscal Guillermo Komarofky explicó como se desencadenó el hecho al medio: “Se da una situación que está un grupo de amigos jugando al fútbol, el muchacho este que después fallece choca con el arquero en una jugada y se descompensa”.

Tras el fuerte impacto accidental durante el juego, el joven de 20 años habría comenzado a convulsionar en el césped sintético. Rápidamente, solicitaron una ambulancia y, mientras esperaban la llegada de la asistencia médica, le habrían practicado maniobras de RCP.

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El equipo médico arribó al lugar y logró estabilizarlo de manera preliminar al paciente y lo trasladó de urgencia hacia el hospital local. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo del personal de salud, el joven falleció en el hospital.

Varios antecedentes en la región de muertes súbitas en el deporte

Sobre febrero se registró una seguidilla fatal en la zona. Luis Valverde (57 años) jugaba al fútbol en Duronia, Cipolletti, se desplomó en pleno partido y murió minutos más tarde en el Hospital local. En la jornada siguiente, Alejandro “Wilbur” Aznar (55), practicaba kitesurf en una playa de San Antonio Oeste, empezó a sentirse mal, sufrió infartos masivos y también falleció.

Roquense como él, el querido comerciante Marcelo Procoppo (50) se descompensó en un gimnasio de la vecina ciudad y perdió la vida. Y Héctor Gabriel Rivas -43 años- tras un partido de fútbol en La Amistad de Cipolletti, en el marco del torneo Don Pedro.

Luis Omar Beroiza, prestigioso cardiólogo de la zona, opinó entonces sobre las posibles razones en diálogo con LM Cipolletti.

“Nosotros lo dividimos de acuerdo a un rango etario. Un corte es a partir de los 35 o 40 años, que en la mayoría de los pacientes mayores de esa edad la causa principal de muerte son infartos. El sedentarismo empieza a producir problemas de salud como la obesidad, el colesterol, la hipertensión y me detengo un segundo en este punto. Muchos de ellos ni siquiera tienen diagnóstico, son hipertensos de hace tiempo y como no aparece el síntoma no se hacen ver ni controlan. El colesterol alto, la diabetes o problemas con la glucosa también son factores de riesgo que generan que se vayan tapando las arterias del corazón. Y ante un estrés importante como hacer una actividad física exigente, cuando las personas están en el sedentarismo, se manifiestan estos problemas coronarios y se puede generar el paro cardíaco, la arritmia o estos eventos que son denominados muertes súbitas”.

Muertes súbitas en la región Los controles médicos, clave para evitar muertes súbitas en la región, dentro y fuera del deporte.

Siguiendo con su valiosa argumentación sobre la razón de estos lamentables sucesos, uno de los profesionales destacados del Hospital Heller neuquino recomendó controles preventivos:

“En los más jóvenes puede haber excepciones y sufrir un infarto (como paso en este caso que conmociona a La Pampa) pero por lo general son enfermedades congénitas, que la persona ha nacido con ese problema y se empieza a manifestar en la juventud. Vemos muchos jugadores profesionales que han padecido eventos o muertes súbitas, por ejemplo a raíz de la miocardiopatía hipertrófica, que es la mayor causa de muerte en los chicos. A los jóvenes con un estudio ya se le puede hacer prevención. Pero es importante en toda la población que realiza actividad física, máxime en los mayores, los controles, a través de laboratorios, electros, prueba de esfuerzo en la cuál se va evaluando cómo responde”.

A pesar de esta fatídica racha de muertes en eventos deportivos, el doc le bajó el tono a la cuestión, reivindicó la importancia de la actividad física y dejó un contundente mensaje: “el deporte y caminar prolongan la vida”.