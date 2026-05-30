Enzo Fullone celebró el crecimiento de La Libertad Avanza con la llegada de la legisladora Lacour

El senador nacional de Río Negro destacó la incorporación de la legisladora Martina Lacour para fortalecer el trabajo político, fundamentalmente en Bariloche.

El senador nacional Enzo Fullone celebró el fortalecimiento de la construcción territorial de La Libertad Avanza con la llegada de la legisladora provincial, Martina Lacour . La flamante incorporación se sumará al proyecto político impulsado por el actual presidente Javier Milei.

Fullone destacó que la llegada de Lacour a las filas del partido nacional representa un paso importante en el fortalecimiento del armado partidario en Río Negro, fundamentalmente en Bariloche , consolidada como una de las ciudades más relevantes de la provincia.

De esta manera, La Libertad Avanza amplifica su presencia y estructura territorial con el objetivo de profundizar las gestiones políticas y consolidar los equipos de trabajo frente a los próximos desafíos electorales.

Próximos desafíos electorales

Los legisladores se tomaron una fotografía para confirmar el comienzo del trabajo en conjunto y el inicio de una nueva etapa de Lacour en el equipo del partido nacional. Fullone destacó que las transformaciones políticas tendrán alcance nacional, provincial y local, para acompañar los cambios impulsados por el Gobierno nacional con una agenda enfocada en la libertad económica, la modernización del Estado y el desarrollo productivo.

“Seguimos sumando dirigentes valiosos y comprometidos con el cambio profundo que eligieron los argentinos. La incorporación de Martina fortalece nuestro trabajo en Río Negro y nos permite seguir construyendo una alternativa sólida para los vecinos de toda la provincia”, expresó el senador nacional.

Otros movimientos en La Libertad Avanza

La incorporación de Lacour se suma a otros movimientos recientes dentro del espacio libertario en Río Negro. En mayo, el legislador provincial Claudio Doctorovich dejó el bloque Cambia Río Negro para integrarse a La Libertad Avanza, en una decisión que también se concretó bajo la conducción política de Enzo Fullone.

Con estos movimientos, el partido busca fortalecer su presencia legislativa en la provincia y ampliar su estructura territorial en sintonía con el proyecto político que impulsa el presidente Javier Milei.