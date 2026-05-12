La Libertad Avanza se fortalece en Río Negro: Enzo Fullone sumó al legislador Claudio Doctorovich

El senador Enzo Fullone busca fortalecer LLA pensando en las elecciones provinciales del 2027. En principio, el partido no quiere alianzas.

El senador nacional Enzo Fullone anunció la incorporación del legislador Claudio Doctorovich a las filas de La Libertad Avanza (LLA) . Esta alianza estratégica busca consolidar el equipo de trabajo que defiende el proyecto político del presidente Javier Milei en Río Negro , marcando un hito en la construcción territorial del espacio libertario.

Tras formalizar la integración, el senador Fullone explicó que el objetivo central es sumar dirigentes que compartan la visión presidencial para conformar un equipo orientado a la integración política provincial.

Doctorovich , quien se suma como una ficha de peso, es docente jubilado y posee una vasta trayectoria en el ámbito educativo regional, donde desempeñó funciones de formación y acompañamiento durante años.

Un refuerzo con trayectoria en la Legislatura

La llegada de Doctorovich al espacio libertario no es menor. El legislador tuvo un paso reciente por Cambia Río Negro. Su incorporación es vista por el entorno de Fullone como un paso fundamental para imprimir una marca de gestión territorial más fuerte a LLA con la mirada puesta en las elecciones del 2027.

“Estamos recorriendo cada rincón de Río Negro porque creemos que las transformaciones reales se construyen escuchando a la gente, armando equipos y generando espacios de trabajo conjunto”, expresó Fullone.

El senador destacó que, en sus recorridas constantes, mantiene diálogos con intendentes, legisladores y dirigentes que sintonizan con la labor de Milei a nivel nacional y que aspiran a transformar la provincia.

El horizonte en 2027 y la estrategia sin alianzas

A pesar del crecimiento del espacio, Enzo Fullone mantiene una hoja de ruta clara: el enfoque actual es la consolidación de la dirección política propia antes de discutir acuerdos electorales. El senador subrayó que el objetivo actual es “construir un proyecto serio de cambio desde ahora, sin pensar en alianzas por el momento”, proyectando un plan de provincia sólido para ir por la gobernación en 2027.

Según anticipó el legislador nacional, no se descartan nuevas adhesiones de figuras relevantes en el corto plazo, siguiendo la lógica de sumar voces que respalden el cambio de paradigma estatal, pero bajo el paraguas exclusivo de LLA. El espacio libertario busca fortalecer una propuesta electoral propia mientras el PRO y CREO (el partido de Aníbal Tortoriello) se mantienen a la expectativa de posibles alianzas.

fullone la libertad avanza El senador Enzo Fullone encabezó reuniones políticas de LLA en el Alto Valle y Bariloche.

Presencia territorial: de Bariloche al Alto Valle

La agenda de La Libertad Avanza ha sido intensa en las últimas semanas. En los últimos días Fullone visitó General Roca, Allen y San Carlos de Bariloche. Durante estas visitas, el senador mantuvo encuentros con vecinos, profesionales, empresarios y jóvenes voluntarios para acercar las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.

En este sentido, el parlamentario hizo hincapié en la necesidad de un cambio de modelo económico para la provincia: “Río Negro tiene todo para crecer. Necesitamos menos trabas, más producción y un Estado facilitador que acompañe a quienes todos los días trabajan, producen y generan oportunidades”, afirmó.

La actividad territorial no se detendrá. Según se confirmó, la agenda continuará en la región de Valle Medio, donde se prevén nuevas reuniones con la militancia y representantes del sector productivo para seguir ampliando la presencia de LLA.