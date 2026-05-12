La pista clave que cambió el lugar de la desesperada búsqueda de Ana Lía Corte en Bariloche

La Policía de Río Negro desplazó el operativo desde los cerros al radio urbano. Ya van varios días sin conocer su paradero y crece la angustia.

Un dato clave cambió el lugar de la intensa búsqueda . Luego de varios días de rastrillajes intensivos en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste, el operativo para dar con el paradero de Ana Lía Corte cambió de escenario este martes y las fuerzas de seguridad concentran ahora sus esfuerzos en la zona céntrica de Bariloche .

La decisión de trasladar el operativo a la zona más transitada de la ciudad se tomó tras la confirmación de que Ana Lía abordó una unidad de la Línea 51 de Mi Bus el viernes antes del mediodía con dirección al centro. Ante este dato clave, el Cuerpo de Investigaciones y personal de la Comisaría 27 de Melipal comenzaron a relevar diversos sectores del casco urbano.

En el lugar se encuentra trabajando el jefe de Zona I, Luis Hawrilak , supervisando las tareas de los canes de la Policía de Río Negro , adiestrados para el seguimiento de rastros. El objetivo primordial es reconstruir el camino que habría tomado la mujer tras descender del transporte público de pasajeros.

Hasta ayer por la tarde, los equipos -que incluyen al Splif y otras instituciones locales- habían peinado los sectores aledaños a la vivienda de la mujer, así como las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, sin obtener resultados positivos.

analía corte

Dada la alta circulación de personas en el radio céntrico, más precisamente en la zona de Onelli y Tiscornia, desde la Policía de Río Negro se solicita a los vecinos y comerciantes que presten especial atención a cualquier dato que pueda aportar a la causa. El operativo continúa activo y en constante comunicación con el Ministerio Público Fiscal.

Un caso con final feliz en el Alto Valle

La Policía de Río Negro había lanzado un pedido de colaboración para dar con el paradero de Danitza Edith Rivera Wistuba, una joven de 26 años, de nacionalidad chilena, cuya desaparición generó una gran preocupación en General Roca.

Según informaron fuentes oficiales, la joven había sido vista por última vez durante la madrugada del domingo en un bar ubicado sobre Avenida Roca al 1300. Desde entonces, no se tenían novedades sobre su paradero.

El último registro de la joven la ubicaba en un local nocturno durante la madrugada del domingo. Ese dato fue central para los investigadores, que reconstruyeron sus movimientos en las horas previas a su desaparición.

Este lunes pasado el mediodía, fuentes confirmaron la aparición de la joven en buen estado de salud. De esta manera, finalizó el intenso operativo que se montó durante este fin de semana en la región.