Desapareció el viernes y vecinos se movilizan para buscarla en playas de Bariloche

¿Dónde está Analía? Crece la preocupación de familiares y amigos de la mujer de 52 años. Este sábado hubo intensos rastrillajes para dar con su paradero...

La mujer de 52 años es buscada desde el viernes en Bariloche.

Mientras el equipo del SPLIF Bariloche trabaja intensamente desde el viernes, a solicitud de Protección Civil , para dar con el paradero de Analía Corte , de 52 años, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda y convocaron a la comunidad a sumarse a los recorridos por distintos sectores del Oeste de la ciudad .

La mujer fue vista por última vez el pasado viernes por la mañana, lo que activó un protocolo de emergencia en toda la región andina. Hay operativos en el Cerro Otto y la Usina.

Durante la jornada de este sábado, las tareas de rastrillaje se concentraron con fuerza en la ladera norte del cerro Otto , cubriendo el área entre los kilómetros 4 y 7.

Simultáneamente, otra cuadrilla operó en el sector estratégico conocido como “la usina militar”, buscando rastros en zonas de vegetación densa. Para potenciar el despliegue, el SPLIF incorporó un dron de última generación.

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Esta herramienta tecnológica resulta vital para ampliar el radio de búsqueda y acceder a terrenos que resultan peligrosos o inaccesibles para los brigadistas a pie.

Canales de comunicación

Se solicita a la comunidad máxima difusión. Ante cualquier información, comunicarse con la Comisaría 27 del barrio Melipal, unidad a cargo del operativo, al teléfono 2944 44-2222.

Según indicaron allegados, la mujer atravesó una situación similar en 2021, cuando fue encontrada con un cuadro de hipotermia tras permanecer varias horas a la intemperie cerca de una playa. Por ese motivo, crece la preocupación debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.

El pedido a los vecinos

Analía es de contextura muy delgada y mide aproximadamente 1,50 metro. Quienes participan de la búsqueda creen que podría encontrarse en alguna playa de la zona Oeste, por lo que durante este sábado se organizó una convocatoria abierta para recorrer sectores costeros, senderos y terrenos baldíos.

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Además, solicitaron a los vecinos revisar cámaras de seguridad domiciliarias y prestar atención a cualquier movimiento o dato que pueda ayudar a encontrarla.

Ante cualquier información sobre su paradero, pidieron comunicarse de inmediato con la Policía o con los familiares que encabezan la búsqueda.