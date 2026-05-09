Río Negro lanza el primer plan de viviendas diseñado 100% para personas con discapacidad

El programa "Construir Inclusión" abre inscripciones en toda la provincia y proyecta la construcción de 100 hogares con diseño universal y fondos provinciales. ¿Cómo registrarse?

La provincia avanza en la inscripción de personas que quieran acceder al programa de viviendas "Construir Inclusión".

La provincia lanzó "Construir Inclusión", el primer programa habitacional de Río Negro donde la totalidad de las viviendas a construir están destinadas exclusivamente a familias con integrantes con discapacidad . La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck y marca un quiebre con los planes anteriores, que reservaban un mínimo del 10% de las unidades para este sector.

"El programa Construir Inclusión es el primer programa específico donde todas las viviendas que se van a construir en el marco de este plan son destinadas a familias con integrantes con discapacidad", señaló el interventor del Instituto Provincial de Planificación y Vivienda ( IPPV ), Mariano Lavin .

El programa se ejecutará con fondos provinciales y contará con contratación de empresas y mano de obra local, lo que también representa un impulso para la economía regional.

E.C.P IPPV (1) Las inscripciones se realizan de forma digital o en las delegaciones del IPPV. Estefania Petrella

Cómo inscribirse

La inscripción al programa ya se encuentra habilitada y puede realizarse a través de dos vías: de forma digital mediante el sitio web oficial del IPPV, o de manera presencial en cualquiera de las 18 delegaciones que el organismo tiene distribuidas a lo largo de toda la provincia.

"Ya iniciamos la inscripción con mucha repercusión, con numerosas personas registrándose a través de nuestra web y en las delegaciones del IPPV", destacó Lavin, al subrayar el interés que generó la convocatoria desde su apertura.

Quienes no cuenten con acceso a internet o necesiten orientación pueden acercarse a la delegación más cercana para recibir asistencia personalizada durante el proceso de registro. En Cipolletti, la oficina de atención se encuentra en Arenales 1499.

diseño casa construir inclusion Cada vivienda está pensada con un diseño universal para su construcción.

Requisitos para acceder al programa

Para participar del sorteo o selección de viviendas en el marco de "Construir Inclusión", los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad, contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, acreditar residencia en la provincia de Río Negro, y no poseer vivienda propia al momento de la inscripción.

Estos criterios apuntan a garantizar que las unidades lleguen a quienes realmente las necesitan, priorizando a familias que aún no han podido acceder a una vivienda propia y que conviven con alguna situación de discapacidad.

Diseño universal: hogares pensados desde el origen

Una de las características centrales del programa es que las viviendas se construirán bajo criterios de diseño universal, lo que significa que están preparadas para la circulación de personas en silla de ruedas sin necesidad de realizar modificaciones estructurales posteriores.

"Todas las viviendas que estamos construyendo tienen diseño universal, lo que significa que están preparadas para la transitabilidad de una persona en silla de ruedas, sin necesidad de hacer modificaciones estructurales", subrayó Lavin.

Este enfoque representa un cambio de paradigma: no se trata de adaptar viviendas estándar, sino de diseñarlas desde cero pensando en la autonomía y la calidad de vida de sus futuros habitantes.

escrituras ippv (1) En paralelo, el IPPV avanza en la entrega de escrituras en toda la provincia.

Una política integral que va más allá de la construcción

El programa se enmarca dentro de una política habitacional más amplia que el IPPV viene consolidando en los últimos años. En paralelo a "Construir Inclusión", la provincia avanza en procesos de regularización dominial que permiten a familias acceder al título de propiedad de sus viviendas.

En ese marco, se destacan tres líneas de acción: la escrituración de viviendas del IPPV, el programa "Mi Escritura, Un Derecho" y la implementación de la Ley Pierri. Esta última está orientada a quienes tienen posesión legítima de su hogar pero no pueden completar la escritura por diferentes motivos, como el fallecimiento del titular registral.

"La Ley Pierri está pensada para quienes tienen posesión legítima de su vivienda, pero no pueden completar la escritura por distintas situaciones", explicó Lavin. El programa exige acreditar posesión anterior al año 2006 y que se trate de la vivienda única del postulante.

Hasta la fecha, ya se entregaron más de 2.600 escrituras en el marco de estas políticas, consolidando el acceso formal a la propiedad para miles de rionegrinos.