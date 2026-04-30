Río Negro lanza Construir Inclusión: un plan de viviendas para personas con discapacidad

El Gobierno Provincial presentó una línea específica que prevé la construcción de 100 hogares adaptados, financiados íntegramente con fondos rionegrinos.

El IPPV anunció un programa de viviendas para personas con discapacidad.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , junto al interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda ( IPPV ), Mariano Lavin , anunciaron un nuevo programa habitacional que marca un hito: por primera vez habrá un programa de construcción exclusivamente a las familias con integrantes con discapacidad.

Históricamente, el IPPV destinaba un cupo del 10% en sus planes generales para este sector. Sin embargo, "Construir Inclusión" nace como una línea habitacional específica para las personas que padecen alguna discapacidad.

"Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional , porque no hay más planes nacionales de viviendas, que eran de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad. Hemos tomado la definición de que el eje de la política de construcción del IPPV va a estar dado en las familias con discapacidad", afirmó Weretilneck durante la presentación, en Villa Regina.

El gobernador fue autocrítico y expresó que la política habitacional para personas con discapacidad se limitaba "a un cupo", reservado en los proyectos de construcción de casas de libre demanda.

viviendas discapacidad

El mandatario también reconoció a las organizaciones de la sociedad civil, destacando su lucha histórica para que las personas con discapacidad accedan a los derechos que les corresponden.

Viviendas con "Accesibilidad Universal"

El interventor del IPPV explicó que las unidades no serán casas estándar, sino que estarán diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal. Esto implica:

Dimensiones adecuadas en puertas y pasillos para el desplazamiento de sillas de ruedas .

. Baños adaptados y circulaciones fluidas.

y circulaciones fluidas. Garantía de autonomía para que los habitantes puedan desenvolverse con libertad.

La ejecución se realizará mediante convenios con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias, utilizando mano de obra y empresas locales para dinamizar la economía regional.

Requisitos y plazos de inscripción

Para garantizar la transparencia, el proceso de selección contará con la intervención de la subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, que determinará un orden de prelación basado en la vulnerabilidad social y funcional de los casos.

Weretilneck instó a los intendentes a sumarse al proyecto acompañando la intención de facilitar el acceso a la vivienda a las personas que más las necesiten. "Considero que todos los que estamos acá actuaremos de buena fe y nos pondremos de acuerdo" al seleccionar los beneficiados, expresó.

El evento contó con un fuerte respaldo político, con la presencia de los intendentes Marcos Castro (Viedma), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Miguel Evans (Guardia Mitre), Diego Agüero (Coronel Belisle), Lucas Gonzáles (Chichinales) y Victor Mansilla (Darwin), además de los ministros Agustín Ríos (Gobierno), Alejandro Echarren (Obras Públicas) y Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano).

¿Quiénes pueden inscribirse?

Personas mayores de 18 años con CUD (Certificado Único de Discapacidad) vigente.

Familias con al menos un integrante con discapacidad (presentando CUD).

Residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina actual.

Ingresos familiares comprobables de entre 1 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No poseer vivienda propia ni antecedentes de usurpaciones o tomas de tierras.

Fechas clave para la inscripción

El proceso se dividirá en dos tramos durante este 2026:

Primer período: del 29 de abril al 29 de mayo .

al 29 de . Segundo período: Del 1 de junio al 15 de julio.

¿Cómo y dónde anotarse?