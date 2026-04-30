Ingeniero Jacobacci desde adentro: cómo Calcatreu transforma la ciudad

Con nuevos comercios en marcha y unos 200 empleos directos, Ingeniero Jacobacci se reconfigura en el mapa provincial y proyecta su futuro con impulso minero.

Ingeniero Jacobacci, el pueblo que resurge en el margen sur de Río Negro gracias a la actividad minera.

En la inmensidad de la estepa patagónica, Ingeniero Jacobacci vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva provincial. Con una historia marcada por la ganadería ovina, el pulso del ferrocarril y una tradición minera intermitente, la localidad transita una nueva etapa con Calcatreu , la explotación de oro y plata que comenzó a transformar su dinámica económica y social.

A poco más de 85 kilómetros del casco urbano, el yacimiento operado por Patagonia Gold avanza hacia su fase productiva con una promesa que comienza a materializarse de alrededor de 300 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador en servicios, comercio y logística. Pero más allá de las cifras, lo que se percibe en Jacobacci es un cambio de clima , una expectativa que convive con tensiones estructurales que el crecimiento empieza a dejar al descubierto.

LM Cipolletti recorrió la localidad para conocer de primera mano cómo impacta el desarrollo minero en la vida cotidiana de los jacobaccinos y cuál es la proyección que imaginan.

jacobacci Vistas (43) Cerca de 12 mil habitantes son los que residen de forma permanente en Ingeniero Jacobacci. Claudio Espinoza

Calcatreu, un punto de inflexión para la región

“El proyecto nos encuentra en un punto de inflexión, no solo para Jacobacci sino para toda la Región Sur”, aseguró el intendente José Mellado en diálogo con este medio. El jefe comunal remarcó que se trata del primer emprendimiento minero de gran escala en décadas, tras un largo proceso que demandó casi 30 años de debates y definiciones políticas.

La expectativa es alta. Según datos oficiales, actualmente trabajan 202 personas en el proyecto, de las cuales aproximadamente el 50% son residentes locales y más del 70% pertenecen a la provincia. El objetivo, explicó Mellado, es avanzar hacia un esquema donde el 80% de la mano de obra sea rionegrina, con una fuerte presencia jacobaccina.

“El empleo es la principal demanda de la población, pero también somos conscientes de que estos proyectos no pueden absorber a todos los que buscan trabajo”, sostuvo el intendente, al tiempo que mencionó una base de datos municipal con más de mil currículums de vecinos interesados en incorporarse a la actividad.

Jcacobacci - Intendente - José Antonio Mellado (7) José Mellado, intendente. Claudio Espinoza

Capacitación y desafíos laborales

Uno de los principales desafíos fue la falta de mano de obra calificada en algunos rubros específicos. Oficios como perforistas, altamente demandados en la industria minera, no tenían presencia local. Frente a esta situación, el Municipio articuló con organismos provinciales, universidades y gremios para capacitar y certificar trabajadores.

“Había experiencia, pero faltaba la acreditación formal. Con distintos programas logramos avanzar en ese sentido y hoy tenemos más gente preparada para insertarse en el proyecto”, explicó Mellado.

Aun así, persisten brechas. Los salarios que ofrece la actividad minera superan ampliamente los ingresos del sector público y otras actividades privadas, lo que generó una migración de trabajadores hacia el proyecto. “Hemos tenido empleados municipales que se fueron a la minera. Es difícil competir con esos sueldos”, reconoció.

jacobacci Vistas (29) La ciudad comienza a registrar la apertura de nuevos locales comerciales. Claudio Espinoza

Movimiento económico y nuevos servicios

El impacto no se limita al empleo directo. Desde la etapa previa a la audiencia pública hasta la actualidad, Jacobacci experimentó un crecimiento en la radicación de empresas proveedoras y la apertura de nuevos comercios.

"Se abrieron hoteles, restaurantes, cervecerías. El movimiento se nota", indicó el intendente. Durante la etapa inicial, cuando los trabajadores viajaban diariamente al yacimiento, el impacto en la economía local era aún mayor. Hoy, con un sistema de turnos de 14 días, ese flujo se reorganizó, pero la actividad continúa dinamizando la ciudad.

Este crecimiento, sin embargo, también tensiona la infraestructura. La demanda de viviendas, terrenos y servicios básicos aumentó de manera significativa. “Es lo que más nos está pidiendo la gente. Y es donde tenemos mayores dificultades para responder”, admitió Mellado.

jacobacci Vistas (22) El proyecto Calcatreu, posibilita la inserción laboral de 300 personas de manera directa. Claudio Espinoza

Infraestructura y responsabilidad social

Uno de los puntos clave hacia adelante será el rol de la empresa en el desarrollo local. Desde el Municipio esperan que, una vez consolidada la producción, Patagonia Gold profundice su política de responsabilidad social.

“La empresa tiene que acompañar en servicios y en infraestructura. Todavía no lo ha hecho en gran escala, pero entendemos que es parte del proceso y que se va a dar”, señaló el jefe comunal.

En paralelo, ya está definido que la exportación del mineral se realizará a través del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, debido a las limitaciones operativas del aeródromo local.

Jcacobacci - Intendente - José Antonio Mellado (4) El jefe comunal remarcó el posicionamiento de Jacobacci en esta nueva etapa y adelantó las demandas actuales de los vecinos. Claudio Espinoza

Una ciudad que se reconfigura

Con una población estimada entre 11.000 y 12.000 habitantes, Jacobacci enfrenta un proceso de reconfiguración. A la llegada de trabajadores se suma el retorno de vecinos que habían emigrado en busca de mejores oportunidades.

“El proyecto también está generando que gente que se había ido quiera volver. Eso incrementa la demanda de servicios y nos obliga a planificar el crecimiento”, explicó Mellado.

El intendente evitó arriesgar cifras sobre el crecimiento poblacional en el corto plazo, aunque reconoció que el impacto será significativo no solo en Jacobacci, sino en toda la región.

jacobacci Vistas (23) Con un fuerte arraigo histórico ferroviario, los jacobaccinos comienzan a tener nuevas esperanzas para su propesridad. Claudio Espinoza

Historia, identidad y futuro

El presente minero se inscribe en una historia marcada por tres pilares: el ferrocarril, la ganadería y la minería. La llegada del tren, hace más de un siglo, dio origen al crecimiento urbano. La actividad ovina, que supo alcanzar más de dos millones de cabezas en la región, hoy atraviesa una crisis profunda. Y la minería, con antecedentes como Mina Ángela y la producción de diatomita, vuelve a posicionarse como motor económico.

“Calcatreu viene a reforzar nuestra matriz productiva”, resumió Mellado. “Es una oportunidad que tenemos que aprovechar, pero también ordenar”.

En ese equilibrio entre desarrollo y planificación se juega el futuro de Jacobacci. Un pueblo que, en medio de la estepa, vuelve a latir con fuerza al ritmo de una actividad que promete cambiar su destino.