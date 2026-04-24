Río Negro completó los controles de agua en Calcatreu tras la campaña de perforación

Con amplia participación, cerraron el control de aguas en Calcatreu y se inicia la etapa de evaluación de resultados.

La provincia completó el Muestreo Participativo de Aguas sobre el proyecto Calcatreu, en cercanías a Ingeniero Jacobacci.

El Gobierno de Río Negro, junto a organismos técnicos, autoridades locales y representantes de la comunidad, llevó adelante el tercer Muestreo Participativo de Aguas en el área del proyecto minero Calcatreu , ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci . La actividad marcó el cierre de la campaña de perforación iniciada durante 2025 y completó las instancias de control ambiental previstas por la normativa vigente.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los monitoreos exigidos para la etapa de exploración del emprendimiento, que es impulsado por la empresa Minera Calcatreu SAU . Esta campaña anual tiene como objetivo ampliar la información sobre los recursos minerales existentes, mientras avanza el proceso hacia la futura construcción y puesta en marcha de la mina.

Participación amplia y control en territorio

La jornada reunió a un amplio abanico de actores institucionales y comunitarios. Entre ellos, participaron la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo, la Legislatura provincial y el Ente de la Región Sur.

A nivel local, se sumaron la Comisión de Fomento de Ojo de Agua, el Municipio de Ingeniero Jacobacci, la comunidad Peñi Mapu y el Instituto Técnico Superior. También intervinieron equipos técnicos de la consultora Beha Ambiental SRL y personal de la empresa operadora.

El muestreo participativo constituye una herramienta clave para el control ambiental, ya que permite que distintos sectores puedan observar y validar el proceso de toma de muestras en campo. De este modo, se busca garantizar la transparencia del procedimiento, la trazabilidad de los datos obtenidos y el acceso a la información por parte de las comunidades vinculadas al área de influencia del proyecto.

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Un proceso que exige resultados y plazos

Con la concreción de esta tercera instancia, la empresa cumplió con los tres muestreos participativos obligatorios establecidos por resolución. El siguiente paso será la presentación de los resultados de laboratorio ante la autoridad minera provincial, trámite que deberá concretarse dentro de un plazo de 15 días.

Estos análisis permitirán evaluar parámetros clave sobre la calidad del agua en la zona y determinar si las actividades exploratorias generan algún tipo de impacto. La información resultante será central para las decisiones futuras en torno al desarrollo del proyecto.

Desarrollo minero y mirada ambiental

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de instancias forman parte de un esquema de control permanente en territorio, donde intervienen tanto organismos técnicos como actores locales. El objetivo es compatibilizar el desarrollo productivo con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de las normativas vigentes.

En este sentido, se destacó que la participación comunitaria y la presencia del Estado buscan fortalecer la confianza pública en torno a los proyectos extractivos, en una región donde la actividad minera genera expectativas económicas pero también demanda controles estrictos.

El proyecto Calcatreu, centrado en la explotación de oro y plata, es desarrollado por la compañía Patagonia Gold y se ubica en la Región Sur de Río Negro, una de las zonas con mayores desafíos estructurales en términos de desarrollo económico.

Calcatreu

Proyección para la Región Sur

Las autoridades provinciales sostienen que el impulso a la actividad minera forma parte de una estrategia de largo plazo para generar nuevas oportunidades en la Región Sur, promoviendo empleo, infraestructura y dinamización económica.

Sin embargo, el eje de la política oficial también pone el acento en la necesidad de avanzar con planificación, controles ambientales rigurosos y mecanismos de participación ciudadana que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.

El cierre de esta etapa de perforación y monitoreo en Calcatreu marca un nuevo hito dentro del proceso de exploración minera en Río Negro, en un escenario donde el equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental continúa siendo el principal desafío.