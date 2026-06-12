Río Negro aprobó las taser: qué policías usarán las pistolas que provocan descargas eléctricas

La Legislatura aprobó por mayoría el uso de pistolas taser por parte de la Policía. Desde el Ejecutivo brindaron detalles de cómo se implementará la ley.

La Legislatura aprobó por mayoría el proyecto que habilita a la Policía de Río Negro a utilizar armas no letales, incluyendo las pistolas taser . Tras recibir la sanción parlamentaria, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Daniel Jara , explicó los alcances de la medida, el proceso de reglamentación y aclaró que el equipamiento estará destinado de forma exclusiva a cuerpos especializados de la fuerza.

Jara defendió la incorporación de estos dispositivos al señalar que constituyen un elemento clave para las fuerzas de seguridad en escenarios de alta complejidad. Según detalló el funcionario, su principal función es evitar el uso de armas letales en situaciones extremas.

"Es una herramienta muy importante porque evita el uso de las (armas) nueve milímetros en circunstancias que por ahí son extremas, en situaciones en las que no queda otra herramienta que poder usar este tipo de armas", fundamentó.

Respecto de la catalogación técnica y los riesgos de estos dispositivos, el titular de la cartera de Seguridad aclaró que se trata de un "arma menos letal". Si bien reconoció que un "mal uso de esto puede causar la muerte o alguna lesión grave", afirmó: "Yo no tengo la información de que haya un hecho grave por el uso de esas armas. Es una descarga eléctrica, es decir, que reduce a la persona a la cual se le dispara".

SFP Presentan pistolas taser camaras y nueva tecnologia para personal Policial (32) Las pistolas taser, que provocan descargas eléctricas, llegarán a la Policía de Río Negro. Sebastián Fariña Petersen

Asimismo, al ser consultado sobre los cuestionamientos vinculados al concepto de "gatillo fácil", el exjefe policial rechazó el paralelismo en este contexto. "En las situaciones que son violentas, que son extremas, la taser sería el arma más adecuada para ese tipo situación en la que se necesita el uso de la fuerza, sin riesgo de lo que se denomina gatillo fácil", expresó.

Al respecto, el funcionario argumentó que en momentos de tensión y violencia se busca proteger también la vida de los uniformados, mencionando "casos que han ocurrido en otras provincias en las que han herido con armas blancas al empleado policial y le ha costado la vida" porque evitó el uso del arma reglamentaria.

Destinadas exclusivamente a grupos especiales y bajo capacitación

Jara fue enfático al precisar que las Taser no serán distribuidas de manera masiva a todo el personal de la institución. "Estas armas son para grupos especiales. No es para todos, no es para todos", remarcó el ministro a LU19. En ese sentido, anticipó que la planificación conjunta con la policía estipula que, al momento de adquirirlas, los dispositivos sean asignados específicamente a los grupos COER y a las brigadas motorizadas.

Por otro lado, la normativa exigirá una rigurosa preparación previa antes de que un efectivo pueda portar el armamento en la vía pública. "La armas no la pueden usar sin tener una previa capacitación", advirtió Jara, y explicó que las propias empresas que venden estos equipos se encargan de dictar los cursos. Una vez completado el entrenamiento, se le entregará al personal una certificación que los habilita formalmente para el uso del arma.

Licitación presupuestaria y otros dispositivos menos letales

Aunque la ley ya fue sancionada, su implementación efectiva en la provincia demandará un proceso administrativo y presupuestario, por lo que las armas aún no han sido compradas. "Hay que armar un pliego como toda licitación para poder adquirirlas. Este es el primer paso y después hay una cuestión presupuestaria", indicó el ministro, agregando que el proyecto está dentro de los planes del Poder Ejecutivo pero que el proceso "va a demandar un tiempo".

Finalmente, el funcionario confirmó que las taser no serán los únicos elementos de estas características que se evalúa incorporar a la Policía de Río Negro. La reglamentación también contempla otras alternativas menos letales, como dispositivos que disparan proyectiles con gas pimienta. "Hay armas que vienen con unas bolitas que tienen gas pimienta. Al impactar contra un objeto o una persona, se desarman y en su interior tienen gas pimienta", concluyó.