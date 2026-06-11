Río Negro aprobó las Taser: cuándo podrá utilizarlas la Policía y qué otras armas no letales sumará

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el uso de armas no letales (Taser) dentro de la Policía de Río Negro.

La Policía de Río Negro podrá utilizar las Taser luego de que se apruebe el proyecto en la Legislatura. Foto: Archivo.

Este jueves, la Legislatura de Río Negro aprobó el uso de las armas no letales dentro de la policía. El proyecto había sido enviado por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y luego de las observaciones que surgieron en primera vuelta, obtuvo 32 votos positivos contra 11 negativos.

La propuesta establece su uso para tareas de prevención, detección, contención y neutralización de situaciones delictivas o de riesgo para la seguridad pública.

La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de la fuerza y la incorporación de herramientas alternativas que permitan reducir riesgos en intervenciones policiales.

El objetivo de esta iniciativa es reducir riesgos y evitar el uso directo de armas de fuego en situaciones donde no sea imprescindible. En ese sentido, se recalcó la importancia de que las fuerzas de seguridad tengan herramientas modernas que “permitan una intervención eficaz y proporcional, reduciendo los riesgos tanto para los ciudadanos como para el personal policial”.

legislatura de Río Negro

Qué armas podrá usar la Policía de Río Negro

La nueva normativa incorpora una serie de herramientas intermedias para el control de situaciones de riesgo:

Pistolas eléctricas tipo Taser o Axon

Balas de goma o proyectiles de impacto controlado

Aerosoles irritantes (gas pimienta)

Granadas aturdidoras (flash bang)

Lanzadores de agentes químicos para multitudes

Estos dispositivos están diseñados para inmovilizar o disuadir sin causar daños irreversibles.

Controles estrictos y documentados

Uno de los puntos clave de la ley es el control de los procedimientos. Se estableció que cada intervención en la que se utilicen estas armas deberá ser registrada en audio y video, lo que permitirá revisar el accionar policial en caso de denuncias o investigaciones. En ese sentido, se estableció que el personal deberá llevar un registro riguroso del personal habilitado, el instructor y las fechas de certificación.

Además, para evitar abusos y garantizar la transparencia, solo podrán utilizarlas agentes que cuenten con capacitación específica y certificada además de que se supervisará que hayan aprobado los protocolos de entrenamiento técnico y operativo.

En qué situaciones estarán permitidas

El uso de estas herramientas no será libre. La ley establece que solo podrán emplearse en casos puntuales:

Para neutralizar un peligro inmediato

En defensa propia o de terceros

Para impedir un delito

En situaciones de violencia donde otros medios no alcancen

También se contemplan escenarios complejos como crisis de salud mental o episodios con armas blancas, donde el uso de un arma letal sería desproporcionado.

Un modelo alineado con estándares internacionales

Desde el oficialismo señalaron que estas tecnologías ya se utilizan en numerosos países y que la reforma busca adaptar la legislación local a estándares internacionales.

En ese sentido, se apunta a un uso progresivo de la fuerza, priorizando métodos no letales antes de recurrir a armas de fuego.

Actualmente, en Neuquén, Mendoza, Córdoba, Chaco, Jujuy, Tucumán, San Juan y Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajan con este avance en materia de seguridad por lo que Río Negro es la octava provincia en aprobar el uso de armas no letales en Argentina.