Río Negro aplicará descuentos a docentes que adhieran al paro de 48 horas

El Gobierno provincial anunció descuentos para docentes que se adhieran al paro de 48 horas.

El conflicto entre el Gobierno provincial y el gremio docente Unte r suma un nuevo capítulo con el anuncio de descuentos salariales para quienes adhieran al paro de 48 horas previsto para el lunes 27 y martes 28 de julio.

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó que se aplicarán descuentos a los docentes que no presten servicios durante las jornadas de protesta. La medida alcanza a quienes se sumen al paro convocado por el gremio en toda la provincia.

“Los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente”, afirmó el mandatario, dejando en claro que la decisión forma parte de una política sostenida frente a medidas de fuerza en el sector estatal.

Las declaraciones fueron realizadas en Bariloche, en el marco del acto de apertura de sobres para la obra de la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas, donde también abordó la situación salarial de los trabajadores públicos.

El Gobernador anunció los descuentos a los docentes en un acto en Bariloche.

Impacto en el sistema educativo

El paro docente afectará el normal desarrollo de clases en las escuelas públicas de Río Negro durante dos jornadas consecutivas. La medida fue definida por Unter tras un congreso extraordinario en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la interrupción del dictado de clases perjudica directamente a los estudiantes. “Las chicas y los chicos rionegrinos se verán privados de recibir clases”, expresó Weretilneck.

En ese contexto, el Gobierno busca reforzar su postura de que las medidas de fuerza tienen consecuencias directas tanto en el sistema educativo como en la percepción salarial de los docentes que adhieran.

Defensa de la política salarial

El gobernador defendió la política salarial que viene aplicando la provincia y sostuvo que los ingresos de los trabajadores estatales han sido actualizados de manera constante, en línea con la inflación.

“Los salarios se han ido ajustando permanentemente. Hoy están acompañando la inflación y hemos hecho todos los aumentos que la situación financiera permite”, aseguró el mandatario ante la consulta de la prensa.

Además, remarcó que Río Negro se ubica entre las jurisdicciones con mejores salarios docentes del país. “Los salarios docentes rionegrinos están en el tercer lugar a nivel nacional”, afirmó.

Unter mantiene firme el paro de 48 horas para el lunes 27 y martes 28 de julio. Estefania Petrella

Argumentos financieros del Ejecutivo

Weretilneck insistió en que las decisiones salariales están condicionadas por las posibilidades económicas de la provincia. En ese sentido, destacó la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

“Dentro de las limitaciones presupuestarias y financieras, la actitud permanente de nuestro Gobierno es que los salarios sean lo mejor posible”, sostuvo, al tiempo que descartó la posibilidad de realizar mayores incrementos.

El mandatario también enumeró medidas implementadas en favor de los trabajadores estatales, como el pago conjunto de sueldo y aguinaldo y el aumento del 134% en asignaciones familiares.

Tensión con el gremio docente

El anuncio de descuentos profundiza el conflicto con Unter, que reclama una nueva convocatoria paritaria y una recomposición salarial más significativa. El gremio también plantea otras demandas vinculadas a condiciones laborales.

Desde el sindicato sostienen que no hubo avances en las negociaciones y cuestionan la falta de diálogo del Gobierno provincial. La medida de fuerza fue votada por amplia mayoría en el último congreso extraordinario.

El Ejecutivo, por su parte, asegura haber mantenido instancias de diálogo abiertas y considera que las demandas exceden las posibilidades financieras actuales de la provincia.