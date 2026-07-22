Unter salió al cruce de Educación por el estado de las escuelas en Cipolletti

El gremio docente denunció graves fallas edilicias en escuelas de la ciudad y desmintió al Gobierno. Advierten riesgos a días del inicio de clases.

El gremio Unter salió al cruce con la Provincia por el estado de los edificios escolares en Cipolletti.

A pocos días del regreso a las aulas tras el receso invernal, la seccional Cipolletti de Unter salió con dureza a cuestionar a las autoridades educativas provinciales por el estado de los edificios escolares. Con una recorrida acompañada de fotos, el gremio buscó “desmentir” los anuncios oficiales sobre obras y mantenimiento.

El sindicato docente apuntó directamente contra la ministra de Educación, Patricia Campos , y el coordinador del Consejo Escolar local, Adrián Carrizo , quienes en los últimos días difundieron avances en trabajos de refacción en distintos establecimientos de la ciudad.

Según el gremio, existe una “brecha” entre la realidad que muestran las publicaciones oficiales y las condiciones concretas de las escuelas. Denunciaron que los problemas estructurales persisten y que el receso invernal no fue aprovechado para resolverlos.

Desde Unter señalaron que el Gobierno provincial mantiene una política de “abandono” en infraestructura escolar, una situación que —afirman— se repite año tras año y que impacta directamente en el normal desarrollo de las clases.

Filtraciones de agua, fallas eléctricas y otros inconvenientes fueron reportados.

Filtraciones, fallas eléctricas y riesgos

Uno de los casos expuestos es el de la Escuela Nº 264, donde el relevamiento detectó filtraciones de agua de lluvia en distintos sectores del edificio. En algunos puntos, indicaron, estas filtraciones afectan instalaciones eléctricas, lo que incrementa el riesgo.

A esto se suman vidrios rotos, paredes deterioradas y matafuegos vencidos. El gremio advirtió que se trata de problemas reiterados que no han tenido respuesta pese a los reclamos de los equipos directivos.

Además, denunciaron fallas eléctricas de larga data que provocan cortes constantes de energía. Esta situación afecta el funcionamiento de la caldera del SUM, dejando sin calefacción un espacio clave, y ya generó daños en equipamiento esencial como una heladera industrial del comedor escolar.

Falta de obras y mantenimiento básico

Otra de las instituciones relevadas fue la Escuela Especial Nº 24. Allí, Unter aseguró que no hay evidencia del inicio de las obras anunciadas por el Consejo Escolar, a pesar de tratarse de reclamos históricos de la comunidad educativa.

Incluso, remarcaron la ausencia de intervenciones menores pero urgentes, como la reparación de pérdidas de agua en sanitarios. Esta situación obliga a cerrar llaves de paso de forma permanente, generando incomodidades y riesgos para estudiantes.

El gremio también señaló el deterioro de puertas, la presencia de basura y vegetación peligrosa en el patio, y la falta de recambio de matafuegos, que se encuentran vencidos, incumpliendo las normas de seguridad básicas.

La escuela especial 24 espera el inicio de las obras anunciadas.

Deterioro estructural y abandono

En la Escuela Nº 305, cada episodio de lluvia deja en evidencia el estado crítico del edificio, según denunció el sindicato. Las aulas presentan filtraciones importantes que afectan paredes, techos y mobiliario.

También se registran desprendimientos de revoque, ladrillos expuestos y grietas de varios centímetros, lo que refleja un deterioro estructural sostenido. A esto se suma una puerta de emergencia en mal estado, con vidrios rotos y la barra antipánico inutilizada.

Para el gremio, estos problemas evidencian “desidia” por parte del Gobierno provincial, que no garantiza condiciones mínimas de seguridad para estudiantes, docentes y personal auxiliar.

La respuesta oficial y la campaña de difusión

Mientras tanto, desde el Consejo Escolar de Cipolletti y el Ministerio de Educación se difundieron en redes sociales distintas acciones de mantenimiento y refacción en establecimientos educativos de la ciudad.

En ese marco, se informó que la ministra Patricia Campos recorrió jardines, escuelas primarias, secundarias y técnicas para supervisar el avance de las intervenciones. Según indicaron, se trabaja en sistemas de calefacción, instalaciones de agua, gas, electricidad e infraestructura edilicia.

Las publicaciones oficiales destacan que estas tareas forman parte del Plan de Mantenimiento Escolar que impulsa la Provincia, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los edificios educativos.

Reclamos en medio de tensiones

El gremio docente cuestionó además el uso de campañas de difusión, incluso con contenido pago, para promocionar obras que —según sostienen— no se reflejan en la realidad cotidiana de las escuelas.

En ese contexto, también criticaron la ausencia de la ministra en instancias paritarias y advirtieron que la situación edilicia podría afectar el normal inicio de clases tras el receso.

Con este escenario, el conflicto entre el Gobierno provincial y Unter suma un nuevo capítulo, esta vez centrado en la infraestructura escolar, además del paro vigente de 48 hs previsto para el lunes y martes, días que deberían retornar a las aulas los estudiantes.