Cursos virtuales de idiomas en la UNRN: qué opciones hay y el paso a paso para inscribirte hoy

Las inscripciones se extenderá hasta el 7 de agosto. Están destinados a público en general sin conocimientos previos como a aquellos que ya tienen nociones básicas.

El conocido programa UNI- Lenguas , perteneciente a la Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ), mantiene su convocatoria para la formación en idiomas que se dictará de manera virtual y estará disponible tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. El objetivo es potenciar el aprendizaje de idiomas en toda la región y abrir nuevas oportunidades de acceso al conocimiento y al mundo laboral.

La propuesta pisa fuerte en el territorio rionegrino con una oferta integradora y abierta. Esto significa que las clases no son exclusivas para estudiantes, docentes o personal de la UNRN, sino que cualquier vecino, profesional o extranjero que resida en la zona puede sumarse para aprender o certificar su nivel.

Las clases inician en agosto de 2026 y hay tiempo para anotarse y abonar el arancel hasta el 7 de agosto . Habrá precios diferenciales para quienes ya son parte de la comunidad de la institución universitaria.

Idiomas a la carta

A continuación, se detallan los cursos disponibles y los niveles solicitados:

Alemán (Nivel A1+ / A1.1):

Destinado a público en general, sin conocimientos previos. Clases virtuales y una duración de 4 meses. Dará inicio el 12 de agosto y finaliza el 18 de noviembre.

Inglés (Nivel A1 Elemental para principiantes):

Destinado a público en general, sin conocimientos previos. Clases virtuales y una duración de 4 meses. Respecto de la cursada, iniciará el 12 de agosto (sujeto a completar el cupo mínimo 12 inscriptos/as) y finaliza el miércoles 18 de noviembre.

Inglés (Nivel B1.1):

En este caso, está destinado a público en general con conocimientos previos equiparables al nivel A2+. Deberán realizar Test de nivelación previo a confirmar la inscripción. El cursado también se extenderá por 4 meses, al igual que el nivel de principiantes.

Francés (Nivel A1):

Destinado a público en general, sin conocimientos previos. Clases virtuales y una extensión de 4 meses, comenzando el 13 de agosto (sujeto a completar el cupo mínimo 12 inscriptos/as).

Italiano (Nivel A1)

Destinatarios: Público en general, sin conocimientos previos. Comienza el 11 de agosto y tendrá un duración de 2 meses con una cursada semanal.

Portugués (Nivel A1)

Destinado a público en general, sin conocimientos previos, se cursará de forma virtual los días miércoles y se extenderá por 4 meses, finalizando así el 18 de noviembre de 2026.

Respecto de las clases virtuales de chino mandarín, habrá 2 niveles disponibles sujetos a completar el cupo mínimo de 12 inscriptos/as.

Introductorio Intensivo de Chino Mandarín (Nivel Pre A1)

Destinatado a público en general, sin conocimientos previos. La duración es de 1 mes con cursada semanal.

Chino Mandarín (Nivel 1 A1)

Destinado a público en general, sin conocimientos previos. Duración: 4 meses y medio. En este caso, la cursada comienza el 8 de septiembre y finaliza el 22 de diciembre.

Cabe destacar que ambas propuestas de Chino Mandarín (Introductorio Intensivo y Nivel 1 A1) están diseñadas para cursarse sin conocimientos previos. En particular, el taller intensivo es una iniciativa especial del equipo docente pensada para brindar una introducción dinámica y accesible a este idioma.

Para acceder a los formularios correspondientes es necesario ingresar al sitio oficial de la Universidad Nacional de Río Negro.