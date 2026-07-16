El hospital anunció la incorporación de equipos de última generación para diagnóstico por imágenes

El gobierno rionegrino invirtió $253 millones destinados a la adquisición aparatología de última generación para el diagnóstico por imágenes de alta complejidad para el Hospital Área Programa de Cinco Saltos.

El nosocomio incorpora equipamiento de última generación y alta complejidad para el área de ecografía. Foto: Gentileza.

El nuevo equipamiento de alta tecnología incorporado al Hospital incluye un Ecógrafo Consona S7 ; se trata de un equipamiento de última generación y alta complejidad para el área de ecografía, diseñado para obtener imágenes de máxima nitidez que facilitan diagnósticos sumamente precisos.

Además se sumó un equipo portátil de Rayos X totalmente digital que es una herramienta clave que permite realizar estudios de radiología de forma directa en sectores críticos (como internación o guardias de emergencias) sin necesidad de trasladar a pacientes con movilidad reducida o en estado delicado .

En tanto, el sistema de conversión radiológica digital de RX y mamografía permite contar con tecnología moderna que agiliza exponencialmente el flujo de procesamiento de placas radiográficas .

Tecnología de vanguardia para los rionegrinos

El nuevo equipamiento de alta tecnología incorporado al Hospital incluye un Ecógrafo Consona S7; se trata de un equipamiento de última generación y alta complejidad para el área de ecografía, diseñado para obtener imágenes de máxima nitidez que facilitan diagnósticos sumamente precisos.

Además se sumó un equipo portátil de Rayos X totalmente digital que es una herramienta clave que permite realizar estudios de radiología de forma directa en sectores críticos (como internación o guardias de emergencias) sin necesidad de trasladar a pacientes con movilidad reducida o en estado delicado.

En tanto, el sistema de conversión radiológica digital de RX y mamografía permite contar con tecnología moderna que agiliza exponencialmente el flujo de procesamiento de placas radiográficas.

Mayor precisión y menos derivaciones

La Jefa del Servicio Diagnóstico por Imágenes, Marina Bustamante, remarcó la importancia de esta adquisición para la práctica diaria: "Este nuevo equipamiento nos permite realizar diagnósticos de mayor precisión con menores tiempos de espera para el paciente. Nos facilita evitar la derivación de pacientes a otras ciudades para realizar estudios de mayor complejidad, no solo en el área de imágenes de ecografía, sino también en lo que respecta a cardiología y pediatría".

Este avance forma parte de la planificación estratégica que es ejecutada llevada a cabo por la gestión para dotar a los hospitales rionegrinos de la tecnología que la medicina moderna requiere, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud pública.

La transición paulatina dentro del sistema de salud hacia equipos digitales forma parte de la estrategia de salud digital de la provincia, que busca que la información de los pacientes se encuentre disponible para el personal de salud en el momento oportuno para brindar una mejor atención.

Con esta incorporación de aparatología, el Hospital de Cinco Saltos consolida su crecimiento continuo y se posiciona como un centro referente de diagnóstico en la región del Alto Valle.

Hospitales valletanos modernizan equipamientos

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti puso en funcionamiento las nuevas incubadoras traídas desde Alemania. Este equipamiento es clave para la atención de los recién nacidos que requieren cuidados especiales.

La adquisición que nace desde la cooperadora del nosocomio, se enmarca en el proyecto "Legado de Vida", impulsado a partir de la donación realizada por Leticia Restuccia y se suma al aporte realizado el mes pasado al área de pediatría y neonatología donde entregaron un humidificador de burbujas y oxígeno.

Cipolletti, eje clave en la red de derivación

Cipolletti, junto a otras ciudades como Viedma, General Roca y Bariloche, forma parte de una red de hospitales que funcionan como nodos de derivación en el territorio rionegrino. En ese esquema, el hospital local cumple un papel central debido a su ubicación estratégica y a la complejidad de sus servicios.

Con la llegada de estas incubadoras, las ambulancias de alta complejidad que operan en la ciudad quedarán completamente equipadas para realizar traslados neonatales críticos sin necesidad de derivaciones intermedias, reduciendo tiempos y riesgos en situaciones donde cada minuto es determinante.