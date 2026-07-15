Investigan la muerte de una mujer: su pareja la encontró desvanecida en su casa

La trasladaron en código rojo al hospital, donde llegó sin vida. Ordenaron la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Roca, donde llegó sin signos vitales.

Un hombre encontró desvanecida a su pareja en el interior de su casa, ubicada en la calle Santa Cruz, en la zona céntrica de General Roca . Fue este último martes en horas del mediodía.

La mujer, de 29 años de edad, fue trasladada en código rojo por una ambulancia del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia- al hospital Francisco López Lima, donde ingresó sin signos vitales.

A raíz del hecho el Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar las causas de la muerte. En el lugar, la policía realizó un operativo que incluyó la interrupción del tránsito, informó el sitio ANRoca.

Según se precisó, el hombre llegó a su a su domicilio y encontró a la chica desvanecida, por lo que pidió ayuda a las autoridades. Ante la urgencia, la policía organizó un despliegue con la interrupción del tránsito para permitir que la ambulancia llegue al hospital con prontitud.

Desde el centro de salud confirmaron al medio roquense que la paciente ingresó sin signos vitales. “Por protocolo se le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no hubo resultados positivos”, señalaron las fuentes médicas.

También aclararon que la joven no presentaba antecedentes médicos previos, por lo que la Justicia determinó que serealice una autopsia para esclarecer las causas de su deceso.