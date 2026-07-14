Jugaba al fútbol con amigos y todo terminó de la peor manera: un disparo lo hirió en plena cancha

Un joven recibió un disparo de aire comprimido mientras jugaba un "picado" en un predio de General Roca. Investigan al autor y aseguran que no sería la primera vez.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en General Roca. Foto: Gentileza.

Una noche de fútbol entre amigos terminó con un episodio de extrema preocupación . Un joven resultó herido tras recibir un disparo de aire comprimido mientras disputaba un partido en un complejo de canchas ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22 , a la altura de Damas Patricias, en General Roca .

El hecho ocurrió durante la noche del lunes , en uno de los últimos turnos del predio, y generó alarma entre quienes estaban jugando. Según relataron testigos, el disparo fue efectuado desde el exterior y tomó por sorpresa a todos los presentes.

De acuerdo con los testimonios, una persona efectuó un disparo con un arma de aire comprimido hacia la cancha, impactando en la pierna de uno de los jugadores.

La víctima sería un menor de edad, por lo que las autoridades mantienen bajo reserva mayores detalles sobre su identidad y el avance de la causa.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del complejo y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por grupos de WhatsApp, donde vecinos y jugadores alertaban sobre lo ocurrido.

"No es la primera vez"

Quien administra los turnos del predio confirmó el episodio y aseguró que este tipo de situaciones ya se habían registrado anteriormente.

Según explicó, en otras oportunidades también escucharon insultos provenientes del exterior y sospechan que se trataría de la misma persona que dispara contra quienes juegan al fútbol.

Además, indicó que desconocen quién es el responsable, aunque creen que podría tratarse de algún vecino de los barrios cercanos al complejo.

El encargado agregó que en alguna oportunidad recibieron reclamos por ruidos a través del Municipio, pero sostuvo que siempre respondieron a esas inquietudes y que los partidos se desarrollan dentro de los horarios permitidos.

La investigación está en marcha

Fuentes policiales informaron que la denuncia fue radicada en la Comisaría 48 del barrio Mosconi.

A partir de esa presentación, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para determinar desde dónde se efectuó el disparo e identificar al autor del ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes estaban en el lugar serán claves para intentar esclarecer un hecho que volvió a encender la preocupación entre quienes frecuentan el predio deportivo.