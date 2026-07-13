Cumplieron el sueño del techo propio: decenas de familias de Cipolletti ya tienen sus escrituras

El Complejo Cultural Cipolletti fue el escenario de un gran acto donde el gobernador rionegrino entregó títulos de propiedad definitivos a vecinos de la ciudad.

Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck participaron de la entrega de escrituras para los vecinos en el CCC. Foto: Gentileza.

La semana comenzó con una gran noticia para más de 80 familias que resultaron beneficiadas con la entrega de escrituras para los vecinos.

A través del programa ''Mi escritura, un derecho'', Ley Pierri e IPPV, el gobernador Alberto Weretilneck felicitó a los vecinos que desde hoy, tienen la tranquilidad definitiva de contar con la casa propia.

El acto marcó un hito en el esquema de regularización dominial que viene impulsando la provincia. Según el balance oficial, en los últimos dos años ya se concretaron 3.600 escrituras en todo el territorio rionegrino.

En diálogo con LM Cipolletti, el interventor del IPPV (Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda), Mariano Lavín, destacó la calidez de este acto donde más de 80 familias de la ciudad de Cipolletti, recibieron su tan ansiada escritura. Actualmente, el padrón provincial cuenta con unos 2.000 hogares anotados a la espera de normalizar su situación habitacional y en este sentido, resaltó que en este proceso de regularización que lleva adelante hace dos años y medio, llevan entregadas más de 2.800 escrituras, lo cual es un número más que importante. Por último, enfatizó en el gran valor que aporta la seguridad jurídica a la hora de hablar de viviendas.

''Vecinos cumplen el sueño de toda la vida''

Por su parte, el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, quien estuvo como anfitrión en el Complejo Cultural Cipolletti, dialogó con las familias beneficiadas y detalló cómo pueden hacer aquellos vecinos que aún necesitan iniciar sus trámites. Explicó que para regularizar el dominio y obtener la escritura existen programas clave como la Ley Pierri (destinada a quienes habitan la vivienda como casa única y acreditan años de posesión pacífica) y "Mi Escritura, un Derecho", coordinados conjuntamente entre la provincia y el municipio.

Quienes deseen realizar consultas o iniciar el trámite deben acercarse a la Dirección de Planeamiento Territorial (ubicada en Yrigoyen y Villegas) de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 hs, o bien consultar directamente en las oficinas del IPPV.

¿Qué es la Ley Pierri y quiénes pueden beneficiarse?

La Ley Pierri establece un régimen de regularización dominial diseñado específicamente para aquellas familias que habitan una vivienda de manera legítima pero carecen de una escritura formal. Este marco legal es el camino administrativo para que los poseedores logren la titularidad definitiva del inmueble.

Según los lineamientos del organismo provincial, pueden acceder a este beneficio:

Poseedores sin título formal que acrediten una ocupación legítima del inmueble.

El cónyuge sobreviviente o los herederos que continúen con la posesión iniciada originalmente.

Personas que convivían con el poseedor y han mantenido la ocupación de la vivienda.

Continuadores legítimos de dicha posesión.

Requisitos fundamentales para el trámite

Para iniciar el proceso de regularización, el IPPV exige el cumplimiento de ciertos requisitos que garantizan la transparencia y legalidad del traspaso dominial. El punto de corte temporal es clave: se debe acreditar una posesión pública, pacífica y continua con causa lícita desde, al menos, el año 2006.

Asimismo, el inmueble en cuestión debe tener características específicas: debe ser un inmueble urbano y estar destinado exclusivamente a vivienda única y permanente del solicitante.

Para demostrar la antigüedad de la ocupación, los interesados deberán presentar documentación respaldatoria, tales como:

Boletos de compraventa.

Recibos de servicios o certificados de residencia.

Planos del inmueble u otros documentos que den fe de la permanencia en el lugar.

Cómo iniciar la gestión ante el IPPV

La modernización del sistema permite que el trámite pueda iniciarse de manera digital. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial y completar el formulario correspondiente con sus datos personales, la información de los convivientes y los detalles del inmueble a regularizar.

No obstante, para aquellos que prefieran la atención personalizada, el trámite también puede gestionarse a través de los municipios y la red de referentes distribuidos en toda la provincia de Río Negro. Toda la información sobre contactos, direcciones y puntos de atención presencial se encuentra detallada y disponible en la página web mencionada anteriormente.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial busca reducir la precariedad dominial y otorgar previsibilidad a miles de vecinos que esperan, desde hace años, el documento que los convierta formalmente en dueños de sus casas.