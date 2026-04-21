Menos papeles y más rápido: dan un paso clave para destrabar miles de escrituras en Río Negro

Digitalizan trámites de la Ley Pierri para acelerar la regularización de viviendas y acercar la escritura definitiva a miles de familias.

El RPI y el IPPV comenzaron a trabajar en la digitalización de los trámites de la Ley Pierri . Foto: Gentileza.

En un avance que promete impactar de lleno en miles de familias , el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda ( IPPV ) comenzaron a trabajar en la digitalización de los trámites de la Ley Pierri .

El objetivo es dejar atrás la burocracia del papel y agilizar un proceso que históricamente fue lento y complejo .

El eje del encuentro fue diseñar un procedimiento digital integrado para los trámites vinculados a la Ley Nacional N°24.374, que permite la regularización dominial de viviendas ocupadas de manera legítima.

Con esta modernización, el intercambio de información entre organismos será mucho más rápido, reduciendo tiempos y evitando demoras innecesarias.

El impacto directo en las familias

Desde los organismos destacaron que la transformación no es solo interna: apunta a mejorar la vida de los vecinos.

La digitalización permitirá acercar la escritura definitiva a miles de beneficiarios, brindando mayor seguridad jurídica sobre sus hogares y simplificando el camino hacia la titularidad.

Trabajo conjunto para modernizar el sistema

Del encuentro participaron autoridades y equipos técnicos de ambos organismos, enfocados en implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de modernización estatal, con foco en hacer más eficientes los trámites y dar respuestas concretas a la demanda habitacional.

Entrega "récord de escrituras" del IPPV

“En General Roca entregamos 104 escrituras del IPPV, dos bajo la ley Pierri. Hasta el año pasado allí llevábamos 154 escrituras entregadas y hay que sumarles estas nuevas -258 la cifra actualizada-. En Allen otras 27. Y hoy jueves tenemos actividad en Cinco Saltos con entrega de escrituras, en Fernández Oro con licitación del programa Suelo Urbano del Sindicato de la Fruta y entrega de escrituras, y en Cipolletti con dos licitaciones de Suelo Urbano en Mutual Magisterio y Empleados de Comercio. También entregaremos escrituras”, informó el interventor del IPPV, Mariano Lavín a LM Cipolletti el mes pasado.

“En dos años ya entregamos más de 2.400 escrituras, que es un récord absoluto. Y vamos por más”, celebró, exultante, el ex intendente de Fernández Oro.