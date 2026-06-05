Impactante: un trabajador municipal fue atropellado por el camión de basura

El brutal episodio sucedió cuando el rodado hizo marcha atrás y chocó al empleado. El hombre sufrió graves lesiones con doble fractura expuesta.

Un dramático incidente sucedió este viernes por la tarde en la zona este de Bariloche , cuando un trabajador municipal fue atropellado por el camión de recolección de basura , mientras cumplía sus funciones. El brutal episodio le provocó graves heridas al empleado y fue trasladado de urgencia en ambulancia.

El incidente vial sucedió en una colectora de la avenida Comandante Luis Piedrabuena al 5200, en la zona este de la localidad. Según la información recolectada en el lugar, el vehículo realizó una maniobra de marcha atrás y embistió al operario, que se encontraba recolectando los residuos.

Como consecuencia del impacto, el trabajador quedó atrapado en la estructura del rodado y sufrió una doble fractura expuesta en las piernas. Las lesiones gravísimas provocaron que sea rápidamente asistido por el personal de emergencias.

Operativo narco Bariloche Los compañeros de la víctima fueron los primeros en intervenir y lograron estabilizar al hombre.

Los compañeros de la víctima fueron los primeros en intervenir en la alarmante situación hasta la llegada de los equipos médicos, los trabajadores municipales estabilizaron al herido y coordinaron su traslado urgente al Hospital Privado Regional (HPR) donde permanece internado bajo atención médica especializada. La víctima continúa internada con pronóstico reservado.

El personal policial llevó adelante las primeras actuaciones, quienes trabajaron en el lugar para comenzar la investigación y determinar las circunstancias exactas en las que sucedió el incidente y establecer responsabilidades.