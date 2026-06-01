Impactante vuelco de un camión: perdió toda su carga sobre la calle

El conductor perdió el control y volcó sobre la calzada. El incidente provocó la pérdida de la mercadería y motivó un operativo policial.

Un impactante incidente vial se registró en Fernández Oro , cuando un camión perdió el control del vehículo y volcó cargado de mercadería. El vuelco provocó la pérdida de la carga colocada en el semirremolque, que transportaba packs de aceite de girasol.

El siniestro vial sucedió minutos después de las 8:30 sobre la calle Kennedy , a la altura del barrio Rincón de Oro . Como consecuencia del vuelco, gran parte de la mercadería quedó dispersa por toda la calzada de la calle, lo que provocó el despliegue de un operativo policial para reguardar la zona y facilitar las tareas para retirar el vehículo.

El camión volcó toda su carga sobre la calle Kennedy

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencia, quienes se encargaron de ordenar la circulación del tránsito y coordinar el retiro del camión siniestrado.

Según informaron fuentes policiales, el incidente generó que el semirremolque quede totalmente dado vuelta sobre la calle, lo que provocó la caída de la mercadería compuesta por packs de aceite. Pese a la pérdida de mercadería en la vía pública, no se registraron vecinos que hayan acudido al lugar para buscar los productos esparcidos sobre la calzada.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 13.35.12 (1) El rodado de gran porte perdió parte de su carga compuesta por packs de aceite.

El camión ya fue retirado del lugar

Actualmente, trabajan efectivos policiales y agentes de tránsito para coordinar el retiro del camión, mientras se desarrollan tareas de limpieza y despeje de la zona. Se desconocen los motivos que provocaron que el conductor del rodado perdiera el control, y será materia de investigación para determinar eventuales responsabilidades.