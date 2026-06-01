Violencia de género: denunció a su ex por hechos de extrema gravedad

La mujer lo denunció en una Comisaría de la Familia del Alto Valle. La Justicia de Paz dictó medidas de resguardo y pidió la intervención de la Fiscalía.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino por la denuncia formulada por una vecina contra su ex pareja. Lo acusa de maltratos y de obligarla a mantener relaciones sexuales.

Una vecina de una localidad del Alto Valle rionegrino acusó a su ex pareja y padre de sus dos hijos por hechos de violencia de género y por someterla a sus exigencias sexuales .

La Justicia de Paz ordenó medidas cautelares para proteger a la mujer y además dispuso el envío del expediente al Ministerio Público Fiscal para que investigue un posible delito penal.

La denuncia la formuló en el transcurso de la semana anterior en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y fue elevada al Juzgado de Paz que conduce Enzo Espejo.

Según relató en la presentación, en la que detalló hechos y circunstancias sucedidas tiempo atrás y en la actualidad, estuvieron en pareja durante ocho años y tuvieron dos hijos, pero terminaron la relación en abril último.

Golpes y sometimiento sexual

Sostuvo que JAZ, como identifican al sospechoso, "... era de golpearla en varias situaciones” y que “es muy agresivo”, lo que le provocó “daño psicológico ...". Pero además aseveró que "... la obligaba para que estén juntos y tener relaciones sexuales sin su consentimiento...". Recordó que en una oportunidad “me arrastró de los pelos del pasillo a la habitación, me ahorcaba estando arriba mío o me ponía la almohada enzima para que no pueda respirar”.

“Durante mucho tiempo pasé estos sucesos y lo normalizaba", reconoció la mujer.

El juez Espejo determinó que, en base a las manifestaciones expresadas en la denuncia, “se observan indicadores de violencia psicológica, sexual y física”, conforme los parámetros dispuestos por una Acordada del Superior Tribunal de Justicia que define el “Protocolo para el abordaje con Perspectiva de Géneros en las actuaciones judiciales”.

Violencia de género El grave caso de violencia de género ocurrió en Catriel. El hombre admitió su culpa y fue condenado en un juicio abreviado. La pena le permite seguir en libertad. Archivo

Por tal motivo destacó que debe, “desde una perspectiva convencional y constitucional, disponer medidas positivas tendientes a hacer cesar las situaciones de violencia en las que se encuentra la denunciante – víctima”.

Resaltó “el indicador de riesgo vinculado al perfil del agresor”, de acuerdo a lo que establece la Acordada, “que se evidencia, al encontrarse el denunciado ante un consumo problemático de sustancias y/o alcohol y de esta forma propender al desarrollo de su personalidad en libertad y en el pleno ejercicio de los restantes derechos”.

En riesgo potencial

Ante ese diagnóstico el magistrado entendió que de seguir “el estado de cosas tal cual se encuentran”, la víctima “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Para frenar el riesgo el juez dispuso una serie de medidas cautelares por el término de 90 días. Por empezar, ordenó la prohibición de ingreso al domicilio de su ex pareja y la prohibición de acercamiento de acercamiento personal a una distancia no menor a los 500 metros.

Tampoco deberá producir incidentes, agravios ni realizar actos molestos o de hostigamiento por ningún medio a la víctima, como mensajes de texto o por redes sociales.

Además, mandó al acusado a realizar de manera obligatoria “tratamientos psicoterapéuticos” que le permita la erradicación de la violencia familiar e “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Mientras que para la víctima el magistrado también dispuso la asistencia médica o psicológica, por lo que podrá recurrir al sistema público de salud.

En tanto que además de pedir la intervención de la Fiscalía Centralizada de Cinco Saltos para que investigue la comisión de un presunto delito penal por los episodios de violencia y de abuso sexual, el Juez de Paz también determinó comunicar la resolución al Juzgado de Familia de Turno, para que procedan a continuar la tramitación de acuerdo a lo que establece la Ley 3040.