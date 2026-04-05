Terminaron hace poco más de un mes, pero denunció que no deja de hostigarlo

El hombre debió pedir ayuda a las autoridades porque la mujer no deja de acosarlo. Dice que lo amenaza para que la vea. La Justicia de Paz tomó firmes medidas de resguardo.

El vecino de Cinco Saltos denunció a su ex pareja por violencia familiar. Sostuvo que ya terminaron, pero que ella lo sigue hostigando.

Un hombre denunció por violencia familiar a la mujer con quien estuvo en pareja hasta hace poco más de un mes y pidió que dictaran medidas cautelares. Dijo que desde que finalizó el vínculo lo hostiga y le manda mensajes amenazantes , como por ejemplo que si no la iba a visitar se presentaría en su domicilio o lugar de trabajo.

En la presentación, realizada el último 30 de marzo en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , relató que la ex -identificada con las siglas YEB, “es de meterse a mi casa cuando no me encuentro” a la que “entraría por la ventana ”.

“Todo el tiempo me estaría escribiendo para que la pueda ver , en varias ocasiones ella cuando entra a mi casa se lleva mi ropa para que después vaya a buscarla a su casa ...", agregó.

Medidas para proteger al hombre

La acusación dio inicio a un expediente que se tramitó en el Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo consideró que existía “mérito suficiente” para disponer de una serie de pautas para proteger al hombre por el término provisorio de 90 días, hasta que se efectúen estudios y evaluación de los antecedentes de la causa.

Invocó entre los fundamentos lo que establece la Ley 3040 y el Código de Familia, que apuntan a “prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito de las relaciones intrafamiliares”.

En primer lugar “estimó conveniente” ordenarle a la mujer la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la vivienda del hombre y su lugar de trabajo, como también de lugares en que se encuentre o transite -sean públicos o privados-.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3 El Juzgado de Paz de Cinco Saltos. Archivo

La denunciada tampoco debe producir incidentes, agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, incluso mensajes de texto mediante telefonía celular o redes sociales.

Le advirtieron que en caso de incumplimientos será acusada por desobedecer una orden judicial con la intervención al Ministerio Público Fiscal.

Además la envió a realizarse, de “manera obligatoria”, un tratamiento psicoterapéutico para la erradicación de la violencia familiar, que le permita “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Le indicó que debe concurrir “de manera inmediata” al área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos u otro Centro de Salud de similares características.

Asistencia psicológica para los dos

A la víctima también le recomendó tramitar asistencia médica o psicológica brindada por el sistema público o por organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar. Le sugirió también el hospital local.

El magistrado también estableció poner en conocimiento la resolución al Juzgado de Familia de turno de Cipolletti para que le den continuidad las actuaciones. En esa instancia deberán contar con un abogado particular o de no contar con recursos podrán pedir la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.

Asimismo, Espejo instruyó comunicar lo establecido a la Comisaría 43 y a la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y al Destacamento Policial de Ferri (Cipolletti) para que ubiquen al denunciante y notifiquen lo resuelto.