Recortes en la atención a afiliados al PAMI: advierten un "peligro inminente" para los pacientes

El cuerpo médico de la provincia avisó que patologías complejas requieren controles periódicos para evitar “daños irreversibles”.

La amargura de una abuela afiliada al PAMI ante los recortes en la prestación médica.

En medio del recorte de atención a afiliados al PAMI por reclamo de profesionales, debido a una disputa entre un grupo de prestadores y la obra social, los especialistas advierten que la falta de regularidad en los tratamientos representa un “peligro inminente” para los pacientes.

"La falta de atención oportuna puede causar daños irreversibles y pérdida de visión”, en aquellas personas que dependen de la cobertura del organismo, avisan.

La disputa involucra al PAMI y a la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN). Los oftalmólogos anunciaron restricciones afiliados de PAMI por atrasos con los pagos. Desde la entidad señalaron que a pesar de los reiterados pedidos de diálogo , no se han obtenido respuestas que permitan revertir esta situación.

Los controles y las consultas espontáneas que no sean por problemas urgentes están suspendidos hasta que no se destrabe el conflicto.

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“Esta no es una decisión deseada. Es la consecuencia de un sistema que hoy no ofrece condiciones mínimas para sostener la atención habitual”, expresaron.

Además, los profesionales indicaron que reafirman su compromiso con la salud de los pacientes y “esperamos una pronta resolución que permita restablecer la normalidad”.

El conflicto entra el PAMI Y la AONR

Las críticas de la AORN comenzaron en enero, cuando la Asociación manifestó su "profunda preocupación ante la crítica situación" que atravesaban las prestaciones para los jubilados en la provincia.

Bajo el interrogante "¿Qué está pasando?", la institución denunció que "se restringen controles, estudios y tratamientos oftalmológicos esenciales".

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La interrupción en la normal prestación del servicio no solo dificulta el acceso a la salud, sino que además "genera demoras en diagnósticos y seguimiento médico", siendo que "la población más afectada es la de personas mayores, con enfermedades crónicas de la visión".

Los profesionales fueron enfáticos al explicar que la decisión "es grave", advirtiendo que "muchas enfermedades oftalmológicas no pueden esperar". El cuerpo médico de la provincia subrayó que patologías complejas como el "glaucoma, retinopatías, maculopatías y cataratas requieren controles periódicos" para evitar el avance de la ceguera.

La falta de regularidad en los tratamientos representa un peligro inminente, ya que "la falta de atención oportuna puede causar daños irreversibles y pérdida de visión" en los pacientes que dependen de la cobertura del organismo.

Los oftalmólogos solicitaron en el inicio de 2026 "la revisión urgente de estas medidas estableciendo una mesa de diálogo", pero advirtieron que no hubo respuestas del PAMI.

"La salud visual es un derecho y debe garantizarse una atención segura, continua y de calidad" para toda la comunidad de adultos mayores aseguraron desde la AORN.