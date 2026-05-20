Estafas en el Alto Valle: la Justicia se quedará con el auto blindado que perteneció a Ricardo Fort

El vehículo está secuestrado desde noviembre de 2025, valuado en 27.000 USD y "existen solo dos en el país". El acusado solicitó su liberación para venderlo.

El auto de alta gama que perteneció a Ricardo Fort está valuado en 27.000 usd y está blindado.

La causa que investiga múltiples denuncias por presuntas estafas en contra de José Ignacio Cajarabilla en General Roca sumó un nuevo capítulo sobre los elementos secuestrados, entre ellos un auto que perteneció a Ricardo Fort . La investigación surge a partir de la denuncia de varios vecinos de la localidad, que acusaron a Cajarabilla de haberlos perjudicado en la compra de vehículos y autoplanes de rodados.

La causa se inició en noviembre de 2025 cuando se radicaron numerosas denuncias sobre operaciones comerciales que perjudicaron a sus compradores, fundamentalmente en el proceso de pago para adquirir un auto o acceder a un plan de pagos financiado.

En ese marco, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda de Cajarabilla ubicada sobre calle Rodhe , entre Buenos Aires y Belgrano , para buscar elementos para avanzar en la causa.

El auto está secuestrado desde noviembre del año pasado

Durante ese procedimiento, descubrieron un llamativo elemento en la casa del acusado por estafas. Los agentes descubrieron un auto Mercedez Benz blindado que perteneció al famoso y mítica figura del espectáculo, Ricardo Fort.

Se trata de un lujoso vehículo color negro, valuado en $27.000 usd y blindado. El vehículo quedó en el medio de la discusión judicial a partir de que el defensor Darío Sujontizky informe sobre la existencia del vehículo de alta gama que está secuestrado desde noviembre del año pasado.

1763144341457-allanamiento-estafa-general-roca-cajarabilla El auto de lujo está secuestrado desde noviembre de 2025.

Según explicó el defensor de Cajarabilla, es un vehículo personal que estaba guardado únicamente por su valor económico con el objetivo de venderlo. En la audiencia, el defensor Sujontizky pidió la devolución del rodado y argumentó que el vehículo no forma parte de ninguna de las denuncias que investiga la fiscal María Celeste Benatti.

Fiscalía se opuso a la entrega del vehículo

Sin embargo, la Justicia de Río Negro rechazó el pedido del defensor de Cajarabilla de devolver el Mercedez Benz secuestrado durante el allanamiento por la causa de estafas en el Alto Valle. El acusado había solicitado la restitución del coche embargado para poder venderlo y saldar sus deudas con el dinero de la transacción.

El juez consideró que el rodado podría estar relacionado con las maniobras de estafas investigadas en la causa y por ese motivo, deberá permanecer bajo resguardo judicial.

estafador ignacio cajarabilla

Entre sus argumentos, el juez explicó que el auto de lujo no está registrado a nombre del imputado, sino que el dominio pertenece a un tercero, de quien no se divulgó su identidad. Por esta razón, la venta del rodado revestiría un carácter informal y podría implicar una nueva maniobra ilícita.

Aseguran que solo existen dos autos así en el país

El abogado defensor aseguró que el automóvil no tiene relación con las maniobras denunciadas por los damnificados. Además, agregó que “solo existen dos autos así en el país” y que había pertenecido al ya fallecido famoso.

La defensa aseguró además que el vehículo ya tenía un comprador interesado y que su venta le permitiría cubrir entre el 80% y 90% de los acuerdos económicos asumidos con los denunciantes.

Tras el rechazo al pedido de la defensa de Ignacio Cajarabilla para devolver el auto de lujo que alguna vez perteneció a Ricardo Fort, la audiencia continuó con las declaraciones de los denunciantes, quienes detallaron los perjuicios sufridos por parte del acusado y las maniobras ejecutadas en la venta irregular de vehículos.