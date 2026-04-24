​Estafas en el Alto Valle: secuestraron un auto blindado que perteneció a Ricardo Fort

El vehículo secuestrado desde noviembre de 2025, valuado en 27.000 USD y "existen solo dos en el país". El acusado solicitó su liberación para venderlo, pero rechazaron el pedido.

El auto de alta gama que perteneció a Ricardo Fort está valuado en 27.000 usd y está blindado.

Una causa por múltiples denuncias por presuntas estafas en contra de José Ignacio Cajarabilla en General Roca sumó un llamativo dato sobre los elementos secuestrados . La investigación surge a partir de la denuncia de varios vecinos de la localidad, que acusaron a Cajarabilla de haberlos perjudicado en la compra de vehículos y autoplanes de rodados.

La causa se inició en noviembre de 2025 cuando se radicaron numerosas denuncias sobre operaciones comerciales que perjudicaron a sus compradores, fundamentalmente en el proceso de pago para adquirir un auto o acceder a un plan de pagos financiado .

En noviembre, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda de Cajarabilla ubicada sobre calle Rodhe , entre Buenos Aires y Belgrano, para buscar elementos para avanzar en la causa y dar con su paradero.

El auto está secuestrado desde noviembre del año pasado

Durante ese procedimiento, descubrieron un llamativo elemento en la casa del acusado por estafas. Los agentes descubrieron un auto Mercedes Benz blindado que perteneció al famoso y mítica figura del espectáculo, Ricardo Fort.

Se trata de un lujoso vehículo color negro, valuado en $27.000 usd y blindado. El vehículo quedó en el medio de la discusión judicial a partir de que el defensor Darío Sujontizky informe sobre la existencia del vehículo de alta gama que está secuestrado desde noviembre del año pasado.

auto ricardo fort Gentileza: ARN. Cajarabilla aseguró que tenía el auto por su valor económico y solicitó su liberación para venderlo.

Según explicó el defensor de Cajarabilla, es un vehículo personal que estaba guardado únicamente por su valor económico con el objetivo de venderlo. En la audiencia realizada este viernes, el defensor Sujontizky pidió la devolución del rodado y argumentó que el vehículo no forma parte de ninguna de las denuncias que investiga la fiscal María Celeste Benatti.

Aseguran que solo existen dos autos así en el país

El abogado defensor aseguró que el automóvil no tiene relación con las maniobras denunciadas por los damnificados. Además, agregó que “solo existen dos autos así en el país” y que había pertenecido al ya fallecido famoso.

La defensa aseguró además que el vehículo ya tenía un comprador interesado y que su venta le permitiría cubrir entre el 80% y 90% de los acuerdos económicos asumidos con los denunciantes.

“El vehículo no estaba circulando, estaba guardado para ser vendido” indicó Sujontizky. Además cuestionó que el vehículo siga retenido hace cinco meses pese a que la causa todavía no tiene formulación de cargos.

Comisaria-3o-Roca-5.jpg La defensa aseguró además que el vehículo ya tenía un comprador interesado y que su venta le permitiría cubrir entre el 80% y 90% de los acuerdos económicos con los damnificados. Archivo

Fiscalía se opuso a la entrega del vehículo

La Fiscal María Celeste Benatti rechazó el pedido y explicó que ese auto representa una de las pocas garantías patrimoniales concretas que hoy existen para responder económicamente a las víctimas.

Durante la audiencia remarcó que Cajarabilla no tendría bienes a su nombre, y devolver el rodado implicaría una de las pocas posibilidades reales de reparación económica.

La Fiscal advirtió que una de las renuncias más recientes representa un perjuicio cercano a los 30 millones de pesos, lo que definió que liberar ese bien económico sería una decisión riesgosa para lograr la reparación económica de las víctimas de las presuntas estafas.

Fiscalía también planteó que devolver el auto podría habilitar una nueva venta irregular y sumar otro damnificado más, por lo que insistió en mantenerlo retenido mientras avanza la investigación.

Sobre Cajarabilla ya pesan medidas cautelares como tobillera electrónica, prohibición de salida del país e inhibición de bienes, mientras continúan las denuncias por presuntas maniobras fraudulentas.