Conmoción: Descubren restos humanos en el río y serían de una mujer

Una zapatilla flotando condujo a un vecino que navegaba por allí al macabro hallazgo. Gran despliegue policial y judicial en la zona.

Un importante despliegue policial y judicial se desarrolla en una zona rural de Valle Medio, Fortín Castre, tras el impactante y macabro hallazgo de restos óseos que, según los primeros exámenes forenses, corresponderían a un cuerpo humano . El descubrimiento ocurrió a unos 50 kilómetros de Pomona , de manera accidental durante las últimas horas del jueves, activando de inmediato los protocolos de emergencia para preservar el lugar y recolectar evidencias.

De acuerdo con información aportada por fuentes policiales al medio local 7 en Punto, el hecho se produjo el jueves alrededor de las 23. En ese momento, una persona que navegaba por el río a la altura de Fortín Castre, observó una zapatilla flotando cerca de la orilla.

Al acercarse para registrar la situación, divisó también los restos humanos , lo que motivó dar aviso urgente a las autoridades. Efectivos de seguridad y personal de las autoridades judiciales competentes se trasladaron de inmediato al sector.

Desde la madrugada, los peritos trabajan en el lugar para asegurar la escena, levantar rastros y avanzar con las pericias correspondientes que permitan echar luz sobre el caso.

Primeras hipótesis e investigación

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias exactas en las que los restos llegaron al lugar.

Sin embargo, trascendió que en una primera evaluación médica e institucional, se trataría de una mujer. Los investigadores mantienen un estricto hermetismo y no descartan ninguna hipótesis.

En las próximas horas se realizarán los estudios forenses de rigor para determinar las causas del deceso y la data de muerte, mientras se cotejan los datos con los registros de personas desaparecidas en la región.