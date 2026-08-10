Se reprogramó la 6° fecha del patagónico de karting: cuándo será

El Moto club Reginense informó que las lluvias dificultaron las condiciones de seguridad óptimas para el normal desarrollo de la competencia.

El Moto club Reginense informó que, debido a las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, el trazado del Kartódromo no se encuentra en condiciones para el normal desarrollo de la competencia.

Por este motivo, y conforme a lo previsto en la planificación de contingencias, la 6° fecha del Campeonato Patagónico de Karting queda reprogramada para los días 22 y 23 de agosto.

Sumado a las consecuencias de las precipitaciones registradas en el Alto Valle, el fin de semana entrante se decidió desde la organización, respetar el calendario fijado para la realización del Rally Vuelta de La Manzana.

Como punto a favor se informó que en el sitio oficial continúan abiertas las inscripciones y se mantendrán hasta el viernes 21 de agosto a las 12 horas.

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La competencia cuenta con la participación de las categorías 125cc, 150cc 4 Tiempos, Master y Junior.

Las fechas se disputan en el Kartódromo del Moto Club Reginense en General Enrique Godoy.

La Vuelta de la Manzana se prepara para una nueva edición

En marco de una nueva fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD, se conoció que la 55ª edición de la Vuelta de la Manzana se disputará del 14 al 17 de agosto. La carrera más tradicional del rally regional contará con el auspicio de Lotería de Río Negro.

Con más de cinco décadas de historia, la Vuelta de la Manzana continúa siendo un símbolo del rally argentino y una cita obligada para los amantes del deporte motor, que ya esperan con entusiasmo el regreso de la carrera más tradicional de todas.

Detalles sobres las inscripciones

Desde este lunes 27 de julio y hasta el martes 11 de agosto a las 20 horas se encuentra habilitado el período de inscripciones para la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana.

Desde la organización se emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia.

En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las Pruebas Especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainqué.

Explicaron que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara al evento, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Asimismo, recordaron que quienes incumplan con esta disposición podrán ser sancionados conforme a la reglamentación vigente.

El Rally Valle Medio llega a Conesa

La Asociación Rally Valle Medio confirmó oficialmente que la esperada cuarta fecha de la temporada 2026 se disputará los días 28, 29 y 30 de agosto en General Conesa. La reprogramación traerá cambios importantes en el calendario y en la cantidad de fechas de la temporada.

Acuerdos y reprogramación del calendario

Para fijar el nuevo fin de semana de carrera, la comisión directiva mantuvo reuniones clave con la Municipalidad de General Conesa y evaluó la agenda automovilística de la región, evitando cruces de fechas con el Rally Regional y el Safari.

Desde la organización indicaron que el cambio de fecha también brinda un mayor margen de tiempo para que los equipos puedan continuar con la preparación de sus vehículos antes de la competencia.

Sin embargo, esta reestructuración genera un efecto dominó en lo que resta del certamen:

Por un lado las nuevas fechas para el cierre: Las competencias previstas en Pomona y el gran coronación en Lamarque deberán reacomodarse en el calendario durante las próximas semanas. En esta misma línea de modicación del plan original, el certamen volverá a su esquema tradicional de seis fechas, descartando de manera definitiva la opción de realizar siete competencias durante este 2026.

Cuándo y cómo inscribirse

Para las tripulaciones que planean dar presente en el trazado de General Conesa, las inscripciones administrativas se habilitarán formalmente durante la semana previa al evento: desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de agosto.

Con este anuncio, arranca la cuenta regresiva para uno de los fines de semana más apasionantes del automovilismo regional.