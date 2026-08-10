Desvío de tránsito por obras en una zona clave de la ciudad

Se debe a la construcción de una nueva rotonda que agilizará el tránsito local. Conocé las calles afectadas, cuándo empieza, y las recomendaciones del Municipio.

A partir de este lunes 10 de agosto, Cipolletti registrará modificaciones en la circulación vehicular sobre las calles Domingo Savio y Mosconi . La medida responde a los trabajos de avance para la construcción de una nueva rotonda en el cruce de J.D. Perón y Arturo Illia , obra que como adelantamos días pasados, ya comenzó.

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Cipolletti confirmó que la intervención forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial , financiado con fondos 100% municipales.

El proyecto tiene como eje central la edificación de una rotonda en la intersección de las arterias J.D. Perón y Arturo Illia , una zona clave para el ingreso y el flujo cotidiano de vehículos hacia distintas áreas de la localidad. Con esta obra se busca agilizar el tránsito, eliminar embotellamientos en horas pico y reorganizar de manera integral el esquema de movilidad urbana.

Además de aliviar la congestión vehicular, los trabajos prevén mejoras en la infraestructura para la seguridad de los peatones y ciclistas que transitan diariamente por el sector. Al tratarse de un punto de alta confluencia de diferentes usuarios de la vía pública, el reordenamiento vial apunta a disminuir drásticamente el riesgo de accidentes.

Recomendaciones para los automovilistas

Ante la puesta en marcha de los desvíos a partir del lunes 10 de agosto, las autoridades municipales instaron a la comunidad a tomar precauciones adicionales:

Circular a velocidad reducida en las inmediaciones de Domingo Savio, Mosconi, Perón e Illia.

Respetar estrictamente la señalización provisoria colocada en los tramos afectados.

Prever tiempos de viaje adicionales o utilizar vías alternativas mientras se mantengan los trabajos en calzada.

Inversión millonaria y plazo de ejecución

La obra de la rotonda demandará una inversión cercana a los $1.380 millones y tendrá un plazo estimado de ejecución de 210 días corridos. Se trata de un proyecto integral que apunta a reorganizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Entre los trabajos previstos se incluye la construcción de la rotonda central, junto con sus accesos asfaltados, lo que permitirá una mejor distribución del flujo vehicular. Además, se ejecutarán tareas complementarias clave para el correcto funcionamiento del sistema.

Comenzó la obra de rotonda en Illia y Perón en Cipolletti.

El proyecto contempla también el entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel, dos intervenciones fundamentales para optimizar el drenaje y evitar complicaciones durante días de lluvias intensas, una problemática recurrente en ese sector urbano.

Una obra que se complementa con nuevos proyectos

En paralelo, el Gobierno de Río Negro anunció que el próximo 25 de agosto se realizará la licitación para transformar la avenida Perón en una doble vía, una obra estratégica que potenciará aún más este corredor vial.

La futura duplicación de la calzada permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, consolidando a este eje como uno de los principales accesos a Cipolletti y su zona productiva.

De esta manera, la nueva rotonda no solo resolverá problemas actuales de tránsito, sino que también se integrará a una planificación mayor que contempla el desarrollo urbano y la expansión de la ciudad en los próximos años.