Robó una camioneta en Cipolletti y provocó brutal choque en plena persecución: hay varios heridos

De película. El hecho ocurrió en la tarde de este sábado y finalmente la policía recuperó el control de la situación.

Un cinematográfico episodio de inseguridad sacudió a Cipolletti en la tarde del sábado. Un delincuente robó una camioneta en una estación de servicio , desencadenando un intenso operativo policial que incluyó una persecución a alta velocidad y un desafortunado choque entre dos móviles de la fuerza de seguridad local que arrojó varios uniformados heridos.

El hecho se inició cuando personal de la Comisaría 24 fue alertado sobre el robo de una camioneta marca KIA en la estación de servicio de calle La Esmeralda. De inmediato, varios patrulleros salieron en su búsqueda para cerrarle el paso al sospechoso.

Sin embargo, durante el frenético despliegue por las calles cipoleñas, la urgencia de la maniobra provocó que dos unidades policiales colisionaran entre sí. Varios ocupantes resultaron con lesiones de diferente consideración. Los policías, dos de la Comisaría Cuarta y dos de la Subcomisaria 68, fueron derivados al Policlínico y están siendo sometidos a diferentes estudios.

Policías de la Comisaría 4ta y de Cuerpo de Seguridad Vial participaron en la detención del supuesto abusador. Archivo

A pesar del siniestro vial entre los patrulleros, el operativo no se detuvo. Otras unidades lograron mantener el rastro del vehículo robado y acorralar al sospechoso a las pocas cuadras.

Persecución con final feliz

Finalmente, la persecución concluyó en la calle Venezuela al 3000 (altura de Lago Fonck), donde los efectivos lograron interceptar la marcha de la camioneta. El personal policial procedió a la inmediata detención del conductor y a la recuperación del vehículo, el cual quedó a resguardo judicial. El aprehendido fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición de la Justicia.