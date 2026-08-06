Turistas brasileños bajaron a almorzar y al regresar se encontraron con una pesadilla

El indignante episodio les amargó las vacaciones en Bariloche. Todo ocurrió en cuestión de minutos e intervino la policía.

El suceso ocurrió en horas del mediodía, cuando los visitantes estacionaron el vehículo en el que se movilizaban para ingresar a comer.

Un mal momento vivieron turistas provenientes de Brasil durante su estadía en Bariloche, luego de convertirse en víctimas de un hecho de inseguridad en el que les sustrajeron la totalidad de sus pertenencias y documentación mientras almorzaban en un local gastronómico de la ciudad.

El indignante suceso ocurrió en horas del mediodía, cuando los visitantes estacionaron el vehículo en el que se movilizaban para ingresar a comer. Al regresar al rodado tras finalizar el almuerzo, advirtieron la amarga sorpresa : delincuentes habían violentado las puertas del vehículo para llevarse valijas, bolsos de mano, prendas de vestir de abrigo y documentación personal indispensable para su regreso a casa.

Según trascendió, el robo se habría perpetrado en cuestión de minutos, una modalidad que genera fuerte alarma en la zona urbana y comercial de la ciudad, donde frecuentemente se investiga el uso de inhibidores de alarma o inteligencia previa por parte de los delincuentes.

Denuncia e investigación en curso

Tras percatarse del ilícito, los damnificados radicaron de inmediato la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional. Personal policial montó un operativo en la zona y comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar el accionar de los sospechosos y la posible presencia de vehículos de apoyo.

El caso volvió a encender las alarmas entre los comerciantes y prestadores turísticos locales, quienes expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de delitos genera en la imagen del destino turístico, especialmente durante la temporada invernal.