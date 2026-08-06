Río Negro logró una inversión de US$ 85 millones del BID para infraestructura productiva

El financiamiento impulsará obras eléctricas, mejoras en el riego del IDEVI, protección contra el granizo y equipamiento para el SPLIF en la provincia.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación de la Provincia ante el BID.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la aprobación de un histórico programa de US$ 85 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . La inversión estará destinada a modernizar la infraestructura productiva provincial, ampliar la superficie bajo riego, optimizar el uso energético y reforzar las acciones de prevención ante inclemencias climáticas.

El financiamiento total contempla US$ 80 millones aportados por el organismo internacional y US$ 5 millones provenientes de fondos propios de la provincia de Río Negro .

Durante la presentación del proyecto, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy ; el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis ; el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez ; y el director ejecutivo de la UPCEFE, Martín Camiña .

Tras confirmarse el aval del Directorio del BID, Weretilneck remarcó que "conseguir este financiamiento del BID demuestra que cuando una provincia tiene un rumbo claro, planifica a largo plazo y cumple con sus compromisos, el mundo acompaña. Estos fondos llegan porque Río Negro tiene un proyecto de desarrollo serio, con obras concretas y una visión de futuro".

El mandatario subrayó la importancia del respaldo institucional obtenido: "La aprobación de este crédito refleja la confianza que organismos internacionales depositan en nuestra forma de administrar la provincia. Esa confianza se construye con responsabilidad, previsibilidad y cumpliendo la palabra. Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir fortaleciendo”.

El ministro Carlos Banacloy participó de la presentación de la Provincia ante el BID.

Los cinco proyectos estratégicos para el campo

El esquema abarca obras en diferentes puntos del territorio rionegrino. En Guardia Mitre se ejecutarán 85 kilómetros de nueva red eléctrica y 3 centros de transformación, lo que permitirá extender las conexiones rurales, aplicar riego presurizado y disminuir más de un 50% el costo energético por hectárea.

En Negro Muerto se construirán 32,2 km de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y 7 centros de transformación. Esta obra posibilitará incorporar unas 13.000 hectáreas productivas en una primera etapa para promover nuevos desarrollos agrícolas y ganaderos.

Para el Valle Inferior, el proyecto contempla la modernización del sistema de riego del IDEVI mediante compuertas automáticas, acondicionamiento de canales y monitoreo en tiempo real. En tanto, en Margen Norte se proyecta duplicar la superficie cultivada en un plazo de cinco años, incluyendo trabajos en la bocatoma de Chimpay, canales, drenajes, telemetría y repotenciación eléctrica.

Asimismo, el programa destinará una partida específica de US$ 6 millones para que los productores adquieran e instalen mallas antigranizo.

Equipamiento y tecnología para el SPLIF

Una parte central del paquete de fondos reforzará la capacidad operativa del SPLIF en el combate contra incendios forestales. La entidad incorporará 4 camiones cisterna, 30 reservorios transportables (con capacidad global de 900.000 litros de agua), 3 minicargadoras, 1 tractor, 23 motobombas, 3 cuatriciclos y 1 UTV.

A su vez, el plan contempla la instalación de 13 cámaras domo, 7 estaciones meteorológicas y nuevos sistemas de comunicación tecnológica para acelerar la detección temprana de focos y optimizar las intervenciones.

Sobre el alcance final del programa, Weretilneck enfatizó que “proyectos de esta envergadura serían imposibles de concretar sin este financiamiento internacional. Todo nuestro agradecimiento al BID por confiar en el camino que estamos recorriendo y en la visión de futuro que tenemos para Río Negro”.

“El rumbo está claro y genera confianza, ahora el desafío es seguir trabajando para que los rionegrinos disfruten los beneficios de estas inversiones”, concluyó el mandatario.