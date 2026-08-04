Unter rechaza el ''Río Negro Explora'': qué respondió el gobierno provincial

El gremio docente emitió un comunicado donde detalla los motivos por los cuales se niegan a evaluar bajo las bases del programa generado desde la cartera de Educación. Cuál fue la respuesta del gobierno provincial.

Durante esta semana, se desarrolla el programa '' Río Negro Explora '' , una iniciativa destinada a diagnosticar y acompañar los procesos de aprendizaje de lectura, escritura y comprensión lectora en la Educación primaria y secundaria.

Desde el gremio que nuclea a trabajadores docentes en la provincia de Río Negro, emitieron un comunicado donde expresan el rechazo a la implementación del dispositivo porque '' fue construido de manera inconsulta, estandariza realidades diferentes, desconoce las trayectorias y necesidades de inclusión de los estudiantes''.

Rechazamos evaluar ''de espaldas a las escuelas''

El Consejo Directivo Central UnTER detalló que quieren: ''una evaluación integral, situada, democrática y construida con quienes enseñan y aprenden''.

Respecto de su implementación, se estimaba qe fuera desde el lunes 3 al viernes 7 de agosto. Sin embargo, debido al nivel de acatamiento del paro docente que se realizó en el día de ayer, el cronograma comenzó este martes y alcanza a más de 26.000 alumnas y alumnos de 1.º, 2.º y 3.er grado en todas las escuelas de la provincia.

''Necesitamos conocer el estado y nivel de la práctica docente''

En diálogo con LM Cipolletti, la Directora General de Educación de Río Negro, Marcela Strahl, expresó que la iniciativa está destinada a diagnosticar y acompañar los procesos de aprendizaje de lectura, escritura y comprensión lectora en la Educación Primaria. En este sentido, celebró la incorporación de los 5° grados al plan.

Consultada sobre las denuncia de contemplación con los estudiantes que están en inclusión, destacó que: ''Es una evaluación formativa en la que el personal docente se encuentra habilitado para la reelaboración de la evaluación de acuerdo a las necesidades de ajuste que puedan llegar a surgir. En cuanto al material- propiamente dicho- se confirmó que llegó impreso a los establecimientos y que el objetivo es generar evidencias concretas que permitan a las comunidades educativas y a los equipos docentes orientar, ajustar y fortalecer las intervenciones didácticas cotidianas en las aulas.

En el marco del Plan Estratégico de Alfabetización Jurisdiccional, el Gobierno de Río Negro consolida la implementación del programa «Río Negro Explora», una iniciativa destinada a diagnosticar y acompañar los procesos de aprendizaje de lectura, escritura y comprensión lectora en la Educación Primaria.

Una propuesta cualitativa y mediada por la literatura

A diferencia de las evaluaciones estandarizadas tradicionales, desde la cartera educativa provincial, Strahl confirmó que es una herramienta "cualitativa y contextualizada". El dispositivo inicia directamente en las aulas a través de la mediación literaria: antes del corte evaluativo, los docentes trabajan con obras de la literatura infantil recomendadas por el Ministerio, como Alma y cómo obtuvo su nombre, La vuelta al mundo (Javier Villafañe), Bicho Raro (Graciela Montes) o Ombulobo.

Tras el trabajo con los libros, los docentes realizan los cortes evaluativos periódicos y sistematizan la información a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE). Esta plataforma no solo registra el desempeño estudiantil en la Unidad Pedagógica, sino que recopila cuestionarios donde los mismos educadores vuelcan reflexiones sobre sus prácticas de enseñanza. Desde la cartera instan a registrar el informe si existieron modificaciones con los estudiantes para tener un análisis con mayor exactitud.

El programa es clave para lo que queda del ciclo lectivo

En cuanto a la ''coherencia curricular'', el gobierno de Alberto Weretilneck insiste en que requieren de este plan para ver el alcance de aprendizaje de los estudiantes, el momento del proceso en el cual se encuentran y en qué ejes se debe trabajar desde los trabajadores docentes como de los grupos de estudiantes; así como de lo que se distribuye como material bibliográfico en todo el ejido de Río Negro.

"El propósito central es garantizar que cada niño y niña de la provincia consolide la alfabetización en los primeros años de su escolaridad básica, asegurando la equidad e igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial", señala la directriz de la cartera educativa.

RN Explora no es lo mismo que el Aprender

La principal diferencia es el alcance geográfico y su enfoque pedagógico: la Prueba Aprender es un dispositivo estandarizado de alcance nacional que mide el rendimiento general del sistema educativo en Matemática y Lengua, mientras que ''Río Negro Explora'' es un programa de ámbito provincial diseñado específicamente para hacer un seguimiento continuo del proceso de alfabetización inicial.