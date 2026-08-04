Salió a caminar y se encontró con una escena aterradora: investigan la aparición de animales descuartizados

Un vecino denunció el hallazgo de animales despellejados en la costanera de Viedma. Aún no pudieron determinar a qué especie pertenecían.

Un macabro hallazgo sacudió a quienes recorren habitualmente la costanera de Viedma . Un vecino aseguró que encontró restos de uno o varios animales despellejados y descuartizados mientras caminaba junto a su pareja y sus perros por la zona de la bajada de lanchas .

La escena, que describió como "atroz", ocurrió frente al complejo La Tranquera y rápidamente despertó preocupación entre quienes frecuentan el lugar para hacer actividad física o disfrutar de un paseo.

Según contó a NoticiasNet, el hallazgo se produjo durante una caminata por la costanera. "Salí a caminar con mi novia y mis perros por la costanera y encontramos uno o varios animales despellejados y descuartizados , irreconocibles. Me pareció ver una cabeza de gato, por las orejas, y varias colas cortadas. Creo que hay que darle visibilidad porque es un hecho atroz", relató.

La imagen fue tan impactante que decidió hacer pública la situación para alertar a otros vecinos y pedir que se investigue lo ocurrido.

Todavía no saben de qué animales se trata

Pese a la crudeza de la escena, el propio denunciante aclaró que no pudo identificar con certeza a qué especie pertenecían los restos.

Si bien mencionó que creyó reconocer la cabeza de un gato por la forma de las orejas, también señaló que podrían tratarse de vizcachas silvestres u otros animales de la fauna de la región.

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la procedencia de los restos ni sobre las circunstancias en las que fueron abandonados en el lugar.

Un hallazgo que generó alarma

El episodio causó preocupación entre los vecinos que utilizan diariamente ese sector de la costanera para caminar, correr, pasear mascotas o realizar actividades recreativas.

Ahora esperan que las autoridades puedan determinar qué ocurrió y esclarecer el origen de los restos encontrados, en una escena que generó conmoción por su violencia y el estado en que aparecieron los animales.

Otro robo de caballos en la región: recuperaron cuatro vivos y encontraron otro muerto

El robo de caballos se está convirtiendo en un flagelo en establecimientos rurales de la zona del Alto Valle, donde se han registrado numerosos casos en el último tiempo, muchos de ellos con el lamentable saldo de haber hallado a los animales sin vida.

El destino de su carne para venta y consumo aparece como principal motivación de los ladrones. Un dramático hecho registrado en el transcurso de la última semana en Cipolletti movilizó a la comunidad luego de que se supiera que el potrillo Peteco y la yegua Anabella fueran sustraídos de una chacra de Ferri, y luego aparecieron carneados.

Pero no fue el único hecho de este tipo conocido en la región, dado que también en General Roca cuatreros hasta el momento desconocidos se apoderaron de cinco ejemplares de una finca ubicada en la zona norte de la ciudad.

Desde la policía se informó que tras recibir la denuncia de su propietaria la Brigada Rural local inició un operativo para encontrar a los equinos. El procedimiento contó con el apoyo de personal de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y continúa bajo investigación, se destacó.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue realizada por la propietaria de los animales, quien alertó sobre la desaparición de cinco equinos del puesto rural Maruchito, en jurisdicción de la Subcomisaría 69°.

Como resultado del procedimiento, los policías lograron recuperar cuatro de los cinco equinos denunciados como faltantes. En tanto, el quinto animal sería encontrado sin vida en inmediaciones del cementerio local, donde se detectaron restos compatibles con el hecho, por lo que se presume su muerte.