Inician la etapa de evaluación para adjudicar 100 viviendas inclusivas en Río Negro

Tras el cierre de inscripciones, el IPPV y Discapacidad evalúan los legajos para adjudicar 100 viviendas adaptadas en Río Negro.

Concluida la etapa de inscripciones para acceder a las 100 viviendas del programa Construir Inclusión , el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y el área de Discapacidad avanzan en la revisión de legajos y la definición de criterios técnicos para la selección de las familias beneficiarias.

En este marco, el interventor del IPPV , Mariano Lavin , mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Gustavo Zunzunegui , junto a los equipos del programa. El encuentro permitió repasar el estado del plan tras el cierre del registro de postulantes y proyectar los pasos a seguir.

Al respecto, Zunzunegui destacó: “Fuimos muy bien recibidos por Lavin y su equipo técnico, para hacer un repaso de los avances con respecto al programa y poder brindarles respuestas a las familias”. Asimismo, el funcionario señaló sobre la labor inmediata: “El paso a seguir será empezar a evaluar cada legajo con nuestro equipo de la Subsecretaría”.

Transparencia y marco normativo

El trabajo articulado entre ambos organismos busca consolidar parámetros homogéneos de selección, en cumplimiento con las regulaciones vigentes en la provincia de Río Negro.

En esa línea, la subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter, explicó que “también se trabajó en la unificación de criterios de evaluación, conforme a lo establecido por la Ley Provincial 2055 y la normativa interna del IPPV, a fin de garantizar un procedimiento objetivo y transparente”.

Diseño con accesibilidad universal y eficiencia energética

Las unidades pertenecientes al programa Construir Inclusión fueron proyectadas bajo estándares de accesibilidad universal para favorecer la autonomía de los adjudicatarios. Cuentan con dimensiones adaptadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando la movilidad de personas con discapacidad reducida.

A su vez, las estructuras fueron diseñadas para optimizar el consumo de energía y aprovechar la radiación solar para iluminación y calefacción. En la construcción de las soluciones habitacionales se utilizan materiales que priorizan el aislamiento térmico y acústico.