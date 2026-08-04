Sigue el escándalo en Allen: desafiliaron a dos concejales de la UCR

El Tribunal de Conducta radical resolvió apartar a Analía Martínez y Valeria Bezic por su alineamiento con otro espacio y deudas partidarias.

La crisis institucional que atraviesa Allen sumó un nuevo capítulo . El Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical de Río Negro resolvió la desafiliación de las concejales Analía Martínez y Valeria Bezic , en una decisión que profundiza la fractura política dentro del Concejo Deliberante local y que llega en medio de un clima institucional ya tensionado por la crisis municipal.

El Comité Seccional Allen de la UCR difundió un comunicado de prensa en el que informó a la comunidad y a sus afiliados la desafiliación formal de ambas ediles . La medida se adoptó tras un extenso proceso administrativo que incluyó el análisis de denuncias presentadas ante el Órgano de Disciplina partidario, así como el descargo correspondiente de las imputadas, en ejercicio de su derecho a defensa.

Según explicó la conducción radical, ambas concejalas incurrieron en “conductas consideradas incompatibles con los principios, valores y lineamientos institucionales del partido centenario”, lo que motivó la intervención del máximo órgano disciplinario de la fuerza en la provincia.

Alineamiento no autorizado y deudas partidarias

El comunicado detalla dos ejes centrales que fundamentaron la sanción. Por un lado, la exposición pública de ambas concejalas y su alineamiento hacia otro espacio político, movimiento que la UCR remarcó como no autorizado por la Honorable Convención Provincial, el órgano partidario habilitado para definir alianzas y realineamientos.

Por otro lado, el Tribunal de Conducta señaló el incumplimiento reiterado de obligaciones establecidas en la Carta Orgánica radical, entre ellas la falta de elevación de los aportes partidarios correspondientes. Esta combinación de factores llevó a la conducción seccional a definir la medida disciplinaria más severa dentro del esquema institucional del partido.

Como consecuencia directa de la resolución, Martínez y Bezic dejaron de integrar el padrón de afiliados de la Unión Cívica Radical y, a partir de ahora, no cuentan con el aval ni la representación institucional del partido en Allen. La Mesa Directiva del Comité Seccional solicitó expresamente a los medios de comunicación y a la comunidad la difusión del comunicado.

Un concejo ya marcado por la tensión interna

La expulsión partidaria se produce en un contexto de fuerte inestabilidad dentro del Concejo Deliberante de Allen. Analía Martínez había protagonizado, días atrás, una escena que generó repercusión pública: durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, la edil optó por ubicarse fuera de la mesa donde se desarrollaba el debate legislativo, en una postura que compartió con el concejal Antonio Sepúlveda, quien permaneció sentado de espaldas al resto del cuerpo.

Ambos concejales integran el bloque que responde políticamente al intendente suspendido, Marcelo Román, apartado de su cargo por el propio Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 044/2026, en el marco de una causa judicial que lo investiga por peculado y administración fraudulenta.

Una ciudad atravesada por múltiples frentes de conflicto

El nuevo escándalo se suma a un escenario municipal ya complejo. El intendente interino, Fabián Figueroa, encabeza desde el pasado 24 de julio una gestión que busca ''poner en orden'' el municipio, en paralelo a una auditoría interna sobre la situación financiera y administrativa heredada de la gestión anterior. Figueroa mantuvo además un primer contacto con el gobernador Alberto Weretilneck para solicitar una audiencia y gestionar acompañamiento provincial ante las urgencias que atraviesa la ciudad.

La desafiliación de Martínez y Bezic añade así un nuevo elemento de fragmentación política a un Concejo Deliberante que, según la propia difusión institucional del cuerpo, ya exhibía señales de división interna. El desenlace de esta disputa partidaria podría reconfigurar el mapa de bloques legislativos en Allen, en un momento en que la ciudad reclama definiciones claras sobre su futuro institucional.

El comunicado oficial de la UCR