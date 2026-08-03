En vísperas al día del Pescador falleció uno de sus referentes en Río Negro.

El vecino de Las Grutas falleció a los 73 años y cumplía un rol activo en la pesca de la localidad y también fue pionero en la conformación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Huergo.

Este lunes se dió a conocer la noticia del fallecimiento de Arnaldo José "Aldo" Ales , un vecino de Las Grutas reconocido por la comunidad por su pasión por la pesca. Además, Aldo fue histórico bombero voluntario de Ingeniero Huergo.

Reconocido por su calidez, su pasión por la pesca y su hospitalidad, dejó una marca imborrable en la historia regional por su valioso servicio a la comunidad como bombero voluntario, siendo uno de los pioneros e integrantes fundacionales de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Huergo .

Además de su labor dentro del cuerpo de Bomberos, "Aldo" era reconocido entre quienes son amantes de la pesca. Por este motivo, en la publicación compartida "Patagonia Pesca" donde anoticiaron a sus seguidores con el desceso de su amigo, las gratas experiencias y la tristeza de lo sucedido, no tardaron en llegar. Allí, se puede ver cómo muchas personas destacaron haber sido ayudados por él, el papel fundamental en tardes de pesca y en lo amable que era con sus vecinos.

Dentro del posteo original, distintos vecinos compartieron sus experencias más significativas: ''Hoy el padre te abrazo querido Aldo guardo en mis recuerdos aquel viaje a chile en tu colectivo con toda mi familia, las meriendas y cenas en lo de la Cristi. Abrácense fuerte allá arriba y compartan un rico mate!! Abrazo de luz a tu manada''. Por otra parte, uno de sus compañeros de pesca en las orillas del Mar Argentino que recorre el Balneario de Las Grutas lamentó : ''Viejito querido se te va a extrañar en la playa porque éramos amigos de la orilla.. mí más sentido pésame''.

Amigos del anzuelo

Para miles de argentinos, la pesca deportiva es mucho más que un pasatiempo. Es una forma de vida, un vínculo con la naturaleza y una escuela permanente de paciencia, aprendizaje y compañerismo. Por eso, el 3 de agosto ocupa un lugar especial en el calendario: se celebra el Día del Pescador Deportivo, una fecha que reconoce a todos aquellos que, caña en mano, mantienen viva una de las actividades recreativas más tradicionales del país.

¿Por qué se celebra el 3 de agosto?

El origen de esta conmemoración se remonta al 3 de agosto de 1903, cuando fue fundado el Club de Pescadores de Buenos Aires, la primera institución dedicada exclusivamente a la pesca deportiva en América Latina. Décadas más tarde, en 1951, la entonces Federación Argentina de Pesca, a propuesta de la Asociación Argentina de Pesca y por iniciativa de su presidente, Sr. Chávarri, instauró oficialmente el Día del Pescador Deportivo como homenaje al club decano de la actividad. Posteriormente, la Confederación Sudamericana de Pesca ratificó la celebración, motivo por el cual distintos países de la región también adoptaron esta fecha para reconocer a los aficionados a la pesca deportiva.

Así celebraron sus día los pescadores en el Balnerario de Las Grutas:

Una pasión que une a todo el país

Desde la Patagonia hasta el Litoral, pasando por las lagunas bonaerenses, los grandes ríos y el mar argentino, la pesca deportiva moviliza cada año a cientos de miles de aficionados.

Además de su valor recreativo, la actividad genera un importante movimiento turístico, impulsa economías regionales y fortalece el trabajo de clubes, federaciones, guías de pesca, fabricantes de equipos y comercios especializados. Cada salida de pesca representa mucho más que la búsqueda de una captura: es compartir un día al aire libre, aprender de la naturaleza, transmitir experiencias entre generaciones y mantener vivas tradiciones profundamente argentinas.