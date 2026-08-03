El lago Frías quedó completamente congelado y un imponente espectáculo causa furor en las redes

El lago Frías , de origen glaciar y conocido por su singular color verde esmeralda, tiene una longitud aproximada de cuatro kilómetros y se ubica en las cercanías de San Carlos de Bariloche , en una de las zonas más visitadas del Parque Nacional Nahuel Huapi . El congelamiento parcial de su superficie generó interés entre turistas, residentes y usuarios de redes sociales, que compartieron el video en distintas plataformas.

Las condiciones climáticas de los últimos días, con temperaturas persistentemente bajo cero, favorecieron la formación de hielo en la superficie del cuerpo de agua. El fenómeno no es el único de este tipo en la región: otros espejos de agua y cursos menores de la cordillera patagónica también presentaron sectores congelados durante este período.

El episodio se produce en el marco de un invierno con nevadas intensas y un fuerte descenso térmico en toda la región cordillerana, que afecta también a San Martín de los Andes y sus alrededores. Las bajas temperaturas sostenidas son las que explican la formación de estas postales infrecuentes en lagos de la Patagonia andina.

El Parque Nacional Nahuel Huapi, que abarca territorios de las provincias de Río Negro y Neuquén, permanece abierto al público durante el invierno y es uno de los destinos más concurridos de la temporada en la zona.

¿ Cómo estará el tiempo en la zona de Parques Nacionales?

Esta semana el clima en el Parque Nacional Nahuel Huapi se presentará frío e inestable, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de -1 °C y una máxima de 6 °C. Se esperan nevadas y lluvias intermitentes a lo largo de los días, especialmente el martes y hacia el fin de semana, acompañadas de nubosidad constante y baja sensación térmica.

El jueves y el viernes serán las jornadas más frías, intensificándose la probabilidad de nevadas en las zonas altas y senderos de montaña. Se recomienda circular con extrema precaución debido a la posible acumulación de nieve y hielo en los caminos. Si estás planeando una salida, indícame si vas a un refugio o sendero específico para verificar el estado de los caminos y los requisitos de registro obligatorio.