Qué pasó en Bariloche: el gran despliegue policial que movilizó a varias comisarías durante todo el día

Con móviles, efectivos a pie y refuerzos de temporada, la Policía realizó un sorpresivo operativo en distintos barrios y zonas de alta circulación. Los detalles.

El importante operativo de saturación en la jurisdicción de la Comisaría 28° de Bariloche se realizó con el apoyo de otras unidades de la ciudad. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo de saturación en la jurisdicción de la Comisaría 28° de Bariloche , con el apoyo de otras unidades de la ciudad y efectivos incorporados como refuerzo para la temporada invernal.

El procedimiento se extendió durante toda la jornada y tuvo como objetivo reforzar la prevención mediante una mayor presencia policial en las calles y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Como parte del operativo, los uniformados realizaron recorridas peatonales por algunos de los sectores con mayor movimiento de personas, entre ellos las calles Onelli, Sobral y el pasaje Gutiérrez.

Según informaron desde la fuerza, el contacto directo con los vecinos permitió fortalecer las tareas preventivas y aumentar la presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad.

Los barrios que estuvieron bajo vigilancia

En paralelo, los patrullajes motorizados se extendieron por distintos barrios de Bariloche, entre ellos 154 Viviendas, Las Margaritas, Mutisias, 400 Viviendas y Ennflein.

Para el despliegue se sumaron móviles y personal de las comisarías 2° y 42°, además del acompañamiento de la Unidad Regional y de efectivos de refuerzo por la temporada invernal.

Cómo terminó el operativo

Desde la Policía de Río Negro indicaron que el procedimiento concluyó sin incidentes ni situaciones de relevancia.

Este tipo de operativos forma parte de la estrategia preventiva que busca incrementar la presencia policial en el territorio, brindar mayor tranquilidad a los vecinos y desalentar la comisión de delitos mediante patrullajes coordinados.

Un operativo permitió recuperar vacas robadas en Bariloche

La Brigada Rural de la Policía de Río Negro recuperó siete vacas que habían sido robadas de un establecimiento rural ubicado cerca de Bariloche, en el sector lindero con instalaciones de la empresa Edersa, informaron fuentes de la fuerza.

El operativo se realizó este lunes, luego de que un corredor de la estancia (encargado de controlar el ganado y la propiedad) denunciara la sustracción de los animales.

Sostuvo que lo había advertido tras constatar que los cuatreros habían violentado el alambrado perimetral del predio. Personal de la Brigada Rural realizó una inspección ocular en el lugar y efectuó un seguimiento de rastros en el terreno, cubierto por las últimas tupidas nevadas, y verificaron que efectivamente habían cortado el cerco que delimita el campo.

Los uniformados procedieron a seguir las huellas de los animales durante varios kilómetros hasta la costa del río Ñireco. En ese punto determinaron que los vacunos “habían cruzado un arroyo y fueron trasladados hasta un terreno particular ubicado en el barrio Vivero Municipal, donde se observó un corral de madera”.

Al llegar al sitio un nuevo elemento incrementó la certeza de que iban bien rumbeados, porque allí los policías escucharon el mugido de los bovinos, por lo que al verificar más de cerca confirmaron que eran los que buscaban.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Gerardo Miranda, dispuso un allanamiento en el inmueble.

Al momento del procedimiento no había moradores en la vivienda, aunque los propietarios del inmueble se encuentran debidamente identificados por la fuerza policial, agregaron desde la institución rionegrina.